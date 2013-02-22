360结盟即刻搜索：已联合Google、有道、云云

自360加入互联网搜索行业的战局后，该行业的纵横捭阖逐渐拉开。昨天，360官方宣布360搜索将与人民日报社旗下即刻搜索展开战略合作，合作内 容包括全面接入国家食品药品监督管理局的药品查询数据，联合运营网络曝光台以及食品安全栏目。据悉，该合作的相关功能正在内测中，将于近期上线。
可查询药品认证信息
据了解，即刻搜索从去年9月份开始独家和国家食品药品监督局展开合作，目前“药品类网页搜索”已经收录了国家药监局2008年以来所有网络药店 认证信息和18.8万余条药品信息，消费者只需在搜索框中键入制药企业或药品名称，便可查询到官方认证信息，非法制药企业和伪劣药物一查便知。
360和即刻搜索展开合作后，这些数据将会引入360搜索的结果页面当中，方便消费者进行查询，辨识药品真伪。对此，360方面表示，“360 搜索与其他公司的合作不会考虑是否存在竞争关系，同样也不会考虑对方企业规模和企业背景，只以是否能为用户提供真实可信、方便快捷的搜索结果为目的。”
此前，360搜索宣布启动开放平台策略，目前已经和Google、有道、云云搜索等多家搜索引擎公司展开不同形式的合作。
否认两家有资本合作
除了产品内容层面的合作，外界还传出360与即刻搜索已经在洽谈资本合作，联手对抗百度，双方的合作早在春节前就已经展开了，已经谈了三四次。不过，昨天，即刻搜索澄清称，与360没有资本方面的合作，合作仅存在于产品业务领域。
不过，搜索行业的纵横捭阖最近很频繁，先是传出360与搜狗在洽谈资本方面的合作，春节后又有消息称搜狗正与腾讯搜搜谈判并购事宜。搜狗CEO王小川对以上所有传闻既不否认也不肯定，只说“我们会有资本层面的动作”。
■专家说法
直击百度软肋
互联网分析人士李忠存认为，即刻搜索的搜索技术相对还是比较薄弱，360选择与即刻搜索进行合作并不是业务产品层面的需要，而是看中了其“搜索 国家队”的官方背景，联手围攻百度，让百度不好过分还击。此外，最重要的是，百度搜索的弱点在于虚假医药广告泛滥，而即刻搜索恰好有网络医药曝光台，双方 合作正好能击中百度的软肋。
李忠存指出，目前国内搜索市场百度一家独大，360、搜狗等凭借一己之力不可能撼动百度地位，而互相结盟围攻百度，才有机会蚕食百度的市场份额。
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