苏宁揭开云商面纱 电商三国演义格局隐现

传统零售商苏宁在2013年加快了转型步伐。继2月20日晚发布公告更名为“苏宁云商集团股份有限公司”之后，苏宁的“云商”零售模式也于昨日正式公布。

“云商模式可以概括为‘店商+电商+零售服务商’。”苏宁云商集团董事长张近东在接受《第一财经日报》记者采访时表示：经过多年经营积累，苏宁已经构建了面向内部员工的管理云、面向供应商的供应云以及面向消费者的消费云，逐步推进“云服务”模式的全面市场化运作。

拓展云商全品类

“此次架构调整将形成线上线下两大开放平台、三大经营事业群、28个事业部。”苏宁集团副总裁孟祥胜表示，苏宁云商模式将构建一个虚实平台融合、全品类拓展的新型零售价值链。

2009年，苏宁提出“营销变革”，尝试全品类经营、全渠道拓展。按此前规划，到2020年，苏宁要成为万亿级企业，其中电商渠道销售3000亿，实体店销售3500亿。

在“苏宁云商”模式中，苏宁加速“去电器化”，推出实体产品、内容产品和服务产品的全品类商品。苏宁已经在2012年设立了百货和使用品两大业务基础上，2013年又成立了百货事业部、日用品事业部、母婴化妆品事业部、图书事业部，将来会进一步在这个领域拆分细化苏宁的事业部。

线上商品包括实体商品经营、生活服务、云服务、金融服务。而电子商务平台将在今年加大对零售商的引入力度。新设立的网购事业部和移动事业部，将作为开放平台全面引进所有实体商品店商为消费者提供全品类的服务。

对此，中国电子商务研究中心网络零售部分析师莫岱青认为，京东近日披露7亿美元D轮巨额融资，以及阿里巴巴集团整体IPO临近，势必大大加剧网络零售市场的竞争。在这样的背景下，苏宁加速“去电器化”重整架构迫在眉睫。

苏宁“云商模式”的战略提出，意味着电商在苏宁内的地位升级，线上线下一体化的意图日趋显现。这也意味着，苏宁易购或不再作为分公司或独立公司运营，而是与苏宁集团不分彼此，二者合一，把苏宁这艘大船绑在了电商上，布局类似“沃尔玛+亚马逊”。

构建三大管理层级

为了与“云商”模式相配套，苏宁已经启动了内部架构调整。

“在整个集团方面，将重点构建总部管理层、总部经营层、地区执行层。”据孟祥胜介绍，第一个层级——总部管理层将下设五大管理总部，负责战略规划与标准化建设，包括连锁开发管理总部等。

第二个层级总部经营层是此次架构调整的关键，设立连锁平台经营总部、电子商务经营总部和商品经营总部。具体而言，连锁平台经营总部负责“线下”，即苏宁旗舰店、苏宁超级店、苏宁生活广场、苏宁广场所有实体店面平台的经营管理。

电子商务经营总部则是全新推出的一个部门，负责苏宁线上业务的经营管理。值得注意的是，苏宁把物流事业部的业务单元放在电子商务事业部里经营，首次实现线上线下的物流统一。

“一个非常重要的变化是，每个事业部都将实现线上线下采销的全面整合和管理。”孟祥胜表示。

第三个层级的大区层面，苏宁提出“扁平化垂直管理、本地化自主经营”，这也是此次架构调整的最大特点。2013年，苏宁将把“大区—子公司—营运部”三级运营，缩减为“大区—城市终端”的两级管理，并大幅扩充大区和城市终端数量，增强区域化运营和本地化服务能力。据了解，苏宁海内外大区数量将从44个增至60个，城市终端由100多个增加至200多个。

此架构调整的基础上，苏宁的核心决策层也出现了新的变化。在经营体系新增的三大经营总部中，负责电子商务经营总部的李斌、负责连锁平台经营总部的田睿晋升为总裁办成员。重要片区的相关负责人也晋升为总裁办成员。

“2013年，电商三国演义的市场格局已经隐现，二三线中小电商 “生死关”临近。”莫岱青预测：2013年起，国内网络零售行业，将成为百亿以上大佬们才玩得起的“资本游戏”，阿里巴巴、京东、苏宁三大电商“三国演义”市场格式已隐约浮现，成为B2C行业“第一梯队”，准入门槛进一步抬高。而腾讯电商、凡客诚品、亚马逊中国、国美在线等零售业电商，将成为“第二梯队”。