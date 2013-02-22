谷歌首款触屏Chrome笔记本上市 WiFi版售价1299美元

Chrome Pixel触摸屏分辨率为2560x1700（TechWeb配图）

【TechWeb报道】2月22日消息，据国外媒体报道，谷歌周四正式推出了名为“Chrome Pixel”的触屏笔记本电脑，谷歌在线商店、百思买网店已经开始销售该产品。WiFi版售价1299美元，4G+WiFi版售价1499美元，将于4月初上市。美国以外市场上仅提供WiFi版。

分析指出，Chrome Pixel比三星与谷歌合作推出的Chrome book笔记本（550美元）还要贵，谷歌是想在高端笔记本市场挑战苹果Mac本的地位。相比之前市场上的Chrome book笔记本，Chrome Pixel存在几大优势特色：触摸屏、高分辨率显示器以及优雅的外观设计等。不过，跟其他Chrome产品一样，Chromebook Pixel也不支持桌面软件，用户只能靠浏览器运行基于网络的应用。

Chromebook Pixel屏幕尺寸12.85英寸，屏幕长宽比为3:2，分辨率为2560x1700，表面覆盖康宁“大猩猩玻璃”(Gorilla Glass)作为保护，亮度为400-nit。此外，它的显示屏线分辨率为每英寸239像素，超越13英寸MacBook Pro笔记本的Retina显示屏（每英寸227像素）。不过，它跟Mac笔记本一样，许多软件和网页必须得到升级才能达到最好的显示效果。

Chromebook Pixel机身尺寸为297.7 x 224.6 x 16.2（毫米），拥有双核1.8GHz英特尔Core i5处理器，HD 4000集成显卡，4GB DDR3内存和带开关风扇，两个USB 2.0接口，一个耳机接口、一个SD卡槽，一个Mini DisplayPort接口，可连接电视或外部监控器。正常使用情况下，电池续航时间为5个小时。