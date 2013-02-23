【火线】垂直社交能火吗

【中国企业家】来自微信的潜在竞争压力是悬在啪啪头上的利剑，创业者们对于移动社区的探索开始转向细分领域。

啪啪是许朝军的第二个作品，他能让它火多久？

文_本刊记者 秦姗 编辑_杨婧

一次出差，许朝军遇到一个男孩。男孩向他抱怨，啪啪没有Android版本让他很懊恼，他没办法和使用iPhone的女朋友互动。

最早就职于人人网的许朝军感受过社交网络爆发的热潮。“我知道一个大众产品火爆的感觉是什么。”许朝军说，“每到一个大学去，就会有一堆人围上来和你说这个产品哪里好，哪里不好。没有开通的学校学生也通过各种途径找到你抱怨。”现在，许朝军感受到了啪啪的热度，每天都有人在微博上@他。在啪啪推出iPhone版本后搞了个调查，让用户提交手机号码和邮箱地址，以便Android版本发布之后最早收到通知，一个月内啪啪收到15万人的联系方式。

“我希望啪啪成为垂直化领域具有普遍影响力的移动社区。”许朝军说。

过去的2012年，可能会成为中国移动互联网发展的分野。在此之前，包括互联网巨头公司和众多创业公司都在摸索尝试。巨头希望能够继续在下一个时代称雄，而除此之外的其它公司包括众多创业公司则希望能够抓住机会迅速壮大或弯道超车，资本、媒体、创业者都加入了淘金新时代。现在一切结束了。开发于2011年初的微信用户已达3亿，新浪微博的注册用户数则超过4亿，且手机端访问量超过PC端。这标志着代表搜索之后互联网发展趋势的社交已在移动互联网时代花落有主。同样，随着电商、移动支付、云计算等爆发性行业潜力股的兴起，大公司不再将视线执着在社交领域。百度CEO李彦宏提到这个问题时曾表示，社交媒体的确越来越流行，但百度的战略和计划是将社交元素整合到核心产品，而不是单独发展一个社交网站。就连在移动互联网领域最漫天撒网的盛大网络都对战略方向进行重新调整。而唱吧的火爆显然是在垂直领域探索的成功。

有过一次创业尝试的许朝军对此体会更为深刻。在啪啪之前，许朝军曾经创立了效仿Tumblr的轻博客—点点网，点点网完全是自有的账号体系，他曾经梦想通过点点网打造自己的社交关系平台。创立啪啪后，他完全放弃了这种努力，许朝军甚至将自有账号系统完全取消，只依靠现有社交媒体账号微博、QQ等账号登录。“这是我的一个重要变化，创业公司重新建立自有账号体系完全没有机会。而这些社交平台已经足够大了。”许朝军说。

许朝军经历了明星创业者的挣扎。在他刚刚出来创业时，对于点点的报道已经铺天盖地，甚至有评论认为是点点的出现引发了国内轻博客的热潮，但是当时的许朝军完全未找到一个创业者的感觉。大学时即加入ChinaRen，后来历经搜狐、人人网、盛大等互联网巨头公司，来自风投的钱几乎追赶着他出来创业，“我当时就是意气风发，就像老虎出笼一样，感觉成功在即。”许朝军说。万幸，也是在资本、媒体还处在狂热追捧时，许朝军也清醒地看到点点的局限，他身边那些本应是重度使用者的人群都很少再提及这款产品了。

许朝军找到产品的感觉了吗，很难说。张小龙在做微信之前，曾经发过一条微博：我对iPhone 5的唯一期待是，像iPad一样，不支持电话功能。这样，我少了电话费，但是可以用Kik和我通短信，用Google Voice和我通话，用FaceTime和我视频。一年以后微信的出现一定意义实现了张小龙最初的梦想。换言之，张小龙是满足了自己作为使用者的刚性需求。当然，这样说也有些苛责，毕竟大部分产品都是头脑风暴的产物，但许朝军设计产品时，对团队提出的唯一要求是，不能偏离图片。

他的逻辑如下：Instagram是2010年迅速蹿红图片分享社区，两年后被Facebook以10亿美金收购。Instagram之后国内出现了有图、推图、图钉等效仿者，但这些图片社区并没有在市场引起多大的反响。这不是移动图片市场不存在，而是人们都用错了模式。“当年新浪微博成功之前，也有饭否、嘀咕一大堆尝试者没有成功，当时所有人都认为中国的文化不适合产生微博这个产品，但新浪用正确的方法做起来了。图片也是这样，缺少好的方式去撬动它。”也就是在这时，许朝军观察到在中国声音类产品很火，微信、YY以及后来的唱吧等等。所以，当团队提出啪啪声音加图片的方式时，许朝军很兴奋，但他很快就按捺住自己的情绪，当天回家后征询了家人意见，得到肯定后开始了创业的第二程。