阿里巴巴调整支付宝：彭蕾任集团CPO统一负责

2月22日下午消息，支付宝进行业务调整的消息刚刚得到证实，支付宝内部邮件宣布，支付宝将整合阿里金融，划分为4个事业群，同时彭蕾不再担任支付宝CEO职务。
支付宝及阿里金融将按照前线业务事业群和共享平台事业群的方式分开管理，分为支付宝与共享平台事业群、金融事业群、国内事业群、国际业务事业部。
彭蕾担任集团CPO，负责集团HR，并全面负责集团金融板块业务等，将不再担任原支付宝公司CEO职务，王安石将担任支付宝暨共享平台事业群总裁、 孙权任阿里金融事业群总裁、木华黎任支付宝国内事业群总裁、翼捷任支付宝国际事业部总经理，以上4人均向彭蕾汇报。原支付宝CTO李静明将调入集团另有任用。
据了解，技术、客服、资金结算、安全、财务等业务规划在共享平台事业部里；支付宝涉及的线下、跨境业务规划到国际事业部里；商户、B2C、无线、航旅及农村则划入国内事业部，金融事业群由阿里金融业务构成。
此前，阿里巴巴董事局主席兼CEO马云在1月的调整邮件里就表示，“支付宝、阿里金融以及集团其他业务将在之后另行调整”，此次调整，将支付宝置于基础支持地位，整合阿里金融一起发力。
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