宝洁前高管离职内幕：妻子化身反腐女侠

被业界誉为“黄埔军校”的宝洁，近期研发管理人才流动率过高的事实，已然让这一美名变成危险的“红灯”信号。

据接近宝洁方面的业内人士刘默透露，宝洁中国近期再损骨干高层，继宝洁大中华区销售总裁翟峰离职后，宝洁北京科研中心总裁Richard Chen博士也于近日正式辞职。宝洁中国方面肯定了这一消息，并表示其离职同样是出于“个人原因”，“接替Richard出任这一全球研发岗位的人已经被任命，交接正在进行中”。

这位上世纪90年代初就以OLAY玉兰油资深科学家身份来到中国的宝洁研发元老，最终选择离开宝洁系统，使得宝洁研发势弱的说法进一步蔓延开来。

“这样的人事变动不是个‘句号’，近两个月内可能还有其他总监级别的高管会提交辞呈，产生的蝴蝶效应正在一波波累积，最终暴露出来的问题就不那么容易解决了。”刘默指出。

研发中心的尴尬

部门间利益分配不均，研发部门“油水不足”也是推动人事动荡的一大重要原因。

公开信息显示：Richard Chen曾在北京研发中心领导宝洁美尚事业部包装研发工作。作为宝洁旗下护肤品OLAY玉兰油的核心研发领导者，他曾带领团队在OLAY神户研发中心专门为中国女性研发并推出了相关美白滋润产品。其后，又以潘婷护发科技研究院顶尖医师专家团队之一的身份，对潘婷品牌产品进行升级。职能所辖范围使其成为宝洁中国研发体系中最为核心的负责人之一。

对于Richard Chen离职的原因，各种猜测莫衷一是。记者联系宝洁中国公关部门，截至记者发稿时，暂未得到其回应。不过，最为普遍的一种观点仍旧指向的是宝洁研发吸引力不再的现实。

据前述业内人士透露，宝洁研发体系出走的核心骨干情况比比皆是。据不完全统计，宝洁研发中心一位毕业于清华大学的李姓负责人便是离开宝洁后加入对手雅芳公司，并在短短时间内再度跳槽至乐蜂网担任CEO助理一职。另一宝洁旗下高姓负责人及其妻（同为前宝洁员工）也已双双跳槽至欧莱雅公司，目前在上海工作。再如，年前宝洁研发团队中，三位原T4、T5级别（更改职位命名法前的等级）的员工相继离职跳槽至其日本竞争对手品牌资生堂处。

“黄埔军校”宝洁对于新晋及基层员工的培养颇有口碑，然而成熟管理团队的一再流失使得人员架构的平衡提出了挑战。据悉，宝洁大中华区公关总监陈默也将于本月末正式离职。