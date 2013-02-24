【火线】你的客厅谁做主

【中国企业家】2011年全球智能家居的市场规模是169亿美元，预计在2018年将达到474亿美元。对于IT巨头来说，客厅大战一触即发。

Iphone智能底座Lumawake

格雷·兰格（Greg Laugle）在大学时代曾经设想过一种智能闹钟，用嵌在闹钟里面的脑电图扫描器监测用户的脑电波，分析其睡眠深浅情况，并在用户处于浅睡眠时将其唤醒。

但是当他把这个点子告诉教授时，教授的话给他泼了一盆冷水。

“脑电图扫描器太贵了，而且你把它戴在用户的脑袋上会让他们睡得更糟糕。”

多年以后，兰格回忆说这是他从工程师向创业者转变的最重要一课。

如何制造出成本又低用户体验又好的智能闹钟，这个想法一直在兰格的脑海中徘徊。期间兰格还想过用腕表作为智能闹钟的载体，但由于兼容等问题不得不放弃。

直到十年后的一天当他在把玩iPhone时突然意识到其实眼前的这台智能手机就是那个智能闹钟的完美载体。之后兰格和好友兼同事德鲁·谢帕德（Drew Shepard）辞去了原来的电子工程师工作，全身心扑到这个项目上。不久他们设计出了一款智能闹钟，并把它命名为Lumawake。

Lumawake实际上是一个iPhone底座，里面嵌入一个红外传感器。当用户在夜间把iPhone放在床头充电时，传感器就能监测用户的睡眠情况。加上可以免费下载的App，用户就能从iPhone上清楚地了解自己的睡眠和健康情况。

“这是第一款在睡眠时使用的实用型智能家居（Home Automation）设备。”Lumawake另一个创始人谢帕德自豪地告诉《中国企业家》杂志记者。

说到智能家居，就不能不提物联网的概念。根据国际电信联盟（ITU）的定义，物联网（The Internet of things）是能让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。

由于客厅和卧室封闭空间的特性，它成了物联网的良好载体。最近几年随着互联网进入千家万户，不少人开始思考将家中封闭的家居系统和互联网相连，使用户在世界上任何一个角落通过互联网遥控家中的电器设备。但是如何找到一种便于携带又可以和各种电器兼容的终端控制设备是一个难题。

多年以前，苹果公司的联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）相信可以发明一种“万能遥控器”（Universal Remote Control）控制所有电器，但是由于缺少稳定的连接媒介和其它电器公司的配合，沃兹尼亚克的想法始终难以实现。

这一状况随着移动互联网时代的到来而发生了改变。智能手机既是一个互联网终端可以连接所有云端的设备，又是一台小型计算机拥有足够强大的运算能力；它统一的操作系统可以作为应用开发平台；同时它足够小的体积能让用户随身携带。

总而言之，智能手机就是一台完美的万能遥控器。

“我们发现把用户界面转移到iPhone上可以减少成本并增进用户体验。我们于是围绕它设计了一款有趣又实用的产品。”谢帕德说道。