向文波：证实美国法官正式受理三一诉奥巴马案

在等待了近三个月后，三一集团起诉美国总统奥巴马的案件在这个周末有了新进展。昨日，三一重工总裁向文波在个人微博上宣布，美国法官已正式决定受理该案件。
美行政司法史上的第一次
昨日上午，向文波在其实名认证的微博上连发两条消息，称“三一起诉奥巴马案件取得重大进展，法官已正式决定受理该案件，这是美国行政司法史上的第一次”。他解释说，“第一次”是指美国法院受理一个外国公司起诉总统和CFIUS案件是第一次，而不是说受理起诉美国政府，起诉总统案件是第一次。
记者从三一集团宣传部负责人施奕青处证实了这一消息，但详细情况还有待三一在美国的关联公司及律师的报告。
2012年9月28日，美国总统奥巴马签发行政命令，以国家安全为由禁止三一集团关联公司RallS在美建设发电厂，三一集团为此遭受巨额损失。随后三一集团授意RallS公司将奥巴马和CFIUS（美国外国投资审查委员会）告上法庭，称其下达的行政命令违反了宪法所规定的权利。据了解，这是中国企业投资美国遭遇不公正裁决时，首次将美国总统告上法院。
此案于去年11月28日就“美国司法是否有权受理此案”举行了第一次听证会，但法官当时并没有宣判接受或撤销该案，表示需要进一步评估。
律师称三一取得重大进步
此前，由于在涉及国家安全时美国司法给予总统极大的权力，中美律师均不看好三一集团胜诉的希望，美国财政部有关发言人还称三一集团肯定败诉。
据外媒援引22日负责审理此案的法官称，法院确实没有权力驳回总统的行政命令。不过，该法官也称，RallS公司可以就美国总统为何中止其风电项目得到进一步解释。
中国跨国诉讼律师郝俊波告诉记者，这二者并不矛盾。郝俊波称，“美国法院是驳回了三一集团的部分主张，但是由于美国司法规定政府未经正当合理的程序和理由不得剥夺公民财产，因此法院也给予了三一集团寻求奥巴马方面公正合理解释的权利，这意味着案件正式进入美国的司法程序并可以继续推进。”
郝俊波称，三一集团下一步既可以就这一判决提出上诉，也可以继续去争取到美国政府的合理解释。“相比于其他遭受同样待遇的外国公司，能争取到政府不得不给出合理解释，这一步意义重大。美国政府做出类似决定就需要解释清楚哪些是不能做的，哪些可能危害国家安全，有了这样一些标准中国公司就可以绕开雷区。”郝俊波称。
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