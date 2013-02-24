天价谷歌的“第二春”：与苹果的博弈不会终止

在苹果公司（APPL）股价持续下跌之际，另一个美国科技股巨擘——谷歌公司（GOOG）却迎来了光彩照人的“第二春”。谷歌迭创新高的表现令市场欣喜不已，尤其是突破800美元大关后，许多投资者更是直呼“赚得过瘾”。

2月19日，谷歌报收于806.85美元，创下该公司自2004年8月IPO以来的最高收盘价。截至美股周四收盘，谷歌股价虽小幅下跌至795.53美元，但大多数人认为谷歌股价不会就此止步。

动力源自创新

谷歌股价首次突破700美元发生在5年之前，但这曾经艰难的“100美元路程”如今对于谷歌而言已是过眼云烟。

2004年IPO之后，谷歌进入了快速的发展时期。在2004~2007年的三年时间里，谷歌股价从100美元激增至700美元。就在2007年8月首次站上700美元后不久，金融危机来袭，谷歌也因此进入了一段相当长时间的下跌趋势之中。2009年之后，在目睹其他科技大鳄先后从谷底爬起并一路高歌猛进的同时，谷歌却因长期受到增长速度放缓的困扰而一直保持着沉默。

谷歌的情况在现任首席执行官拉里·佩奇（Larry Page）2011年4月上任之后悄悄地发生着转变。自2011年6月，谷歌股价开始从473美元的阶段性底部反弹。在过去的一年时间中，谷歌股票价格累计上涨了30%，同期纳斯达克指数的涨幅为6%左右，而标准普尔500指数涨幅仅为10%左右。

有分析人士表示，近期谷歌股价的觉醒可谓是“卧薪尝胆”之后的集中爆发。2010年时，谷歌方面就一再表示：“我们现在正在做的事情不是为了这个季度或是下一个季度，而是为未来的5~10年打好基础。”换句话说，谷歌近年来一直致力于科技公司最应该做的事情——创新，却不惜让股价“受伤”。

随着移动互联网的兴盛，投资者相信越来越多的用户将通过智能手机和平板电脑使用谷歌服务，谷歌也得以厚积薄发。

市场研究公司comScore发布的数据显示，谷歌1月在美国搜索市场上所占份额为67%，雅虎和微软所占份额之和仅不到30%。另一项数据显示，谷歌2012年在美国数字广告营收市场上所占份额超过41%。在移动市场上，谷歌所占份额为53%，远高于Facebook的8.4%；在搜索广告市场上，谷歌更是占据75%的主导地位。

事实上，谷歌已经利用其在网络搜索领域和移动设备领域的优势来赢得业绩的稳定增长。

2013年1月底公布的财报显示，谷歌2012年第四季度总营收为144.2亿美元，比2011年同期的105.8亿美元增长36%。当季，公司净利润为28.9亿美元，比2011年同期的27.1亿美元增长7%。按照美国通用会计准则，谷歌第四季度每股收益为8.62美元，2011年同期每股收益为8.22美元。

在超过市场预期的财务数据基础之上，谷歌股价开始连续创出新高。野村证券分析师凯利·赖斯（Kerry Rice）指出：“投资人对谷歌核心搜索业务，特别是谷歌自有网站的持续稳定表现放下心来。”

然而，无论是财报还是市场份额，都是已经兑现的事实。对于科技公司而言，美丽的“成长故事”才是投资者买入的最终原因。

2012年，谷歌发布了被认为是消费电子领域继个人电脑、智能手机之后又一款革命性产品——“谷歌眼镜”。作为未来智能手机的替代和有效补充，该眼镜不仅具备智能手机功能，还具有满足消费者便携性和大屏幕视觉体验需求。近日，谷歌又发布了一段展示了谷歌眼镜初期功能的最新视频，并宣布美国18岁以上的普通人可以通过申请的方式预订购买谷歌眼镜。

长江证券研究员陈志坚在其报告中一针见血地指出：“从成长性角度来看，（谷歌在）视频眼镜等先进理念的消费电子产品的带动下成为科技产业的创新驱动主轴。”

国泰君安证券指出，伴随谷歌眼镜被逐步揭开面纱，未来3 年智能眼镜主题将持续发酵，智能眼镜或达10亿~20 亿美元市场规模。

成为新宠

目前，谷歌的总市值已经达到2623亿美元，但分析人士指出，谷歌不仅依然保持着技术创新，而且持有的现金数量也越来越多。目前，谷歌市盈率已经调整为更为合理的25倍，股价涨至1000美元也并不是梦。近日，伯恩斯坦研究（Bernstein Research）和里昂证券就将谷歌的目标价设定在了1000美元。

伯恩斯坦研究的分析师卡洛斯·吉利纳尔(Carlos Kirjner)在报告中称：“预计未来几年中移动领域和持续的创新将支撑谷歌的营收增长。此外，YouTube已经是一项价值数十亿美元的业务，正在迅速增长，而且拥有健康的运营利润率，其增长潜力在华尔街一致预期中未得到充分反映。”

随着苹果热的衰退，市场中最敏锐的对冲基金经理将视线转移至谷歌，这是否预示着谷歌旋风即将来袭？

近期，高盛集团的一份最新数据显示，在连续三年作为对冲基金管理人最喜爱的股票之后，苹果已经不再受欢迎，而取代苹果的科技股正是谷歌。

高盛的这份数据指出，在2012年，美国国际集团是对冲基金管理人最喜爱的个股，有80家基金持有其股票；谷歌公司以73家的基金持有状况排名第二，而苹果公司则因67家基金持有屈居第三。

近日公布的SEC报告显示，贝莱德及旗下基金在2012年第四季度大幅增持谷歌，其中共持有A类股1476.8772万股，占A类股5.57%，占总股本（A+B）的比例为4.48%，成为谷歌的第二大机构股东。在2012年第三季度，贝莱德及旗下基金持有谷歌A类股的数额为719.7865万股。

另有数据显示，谷歌的第一个机构股东为富达基金，所持股份占总股本的5.26%。

博弈不会终结

然而，这也并不是说谷歌的前方就是一片坦途。有分析指出，谷歌公司未来仍将麻烦不断。

欧盟即将推出资料保护新规，在新法规下的违规企业将遭受严厉惩罚。欧盟司法专员雷丁表示，按照可能在不久后生效的新规定，谷歌最新的隐私政策可能使其面临高达10亿美元的巨额罚款。

目前，纳斯达克指数在谷歌突破800美元大关的同时也创出了12年的新高，市场一旦调整，谷歌的上涨步伐很难不被阻断。

另外，吉利纳尔指出，谷歌所面临的风险在于谷歌正积极在研发领域中进行投资，但有些投资并未取得预期回报，另外该公司是否能继续改善搜索和搜索广告的投资回报率，从而压倒其他媒体和营销工具，取得更多收入也成为关键。

而股价暂时处于低迷状态的苹果仍是谷歌的最有力竞争对手，它们在多个领域的较量还将继续。

2月16日美国媒体报道称，苹果公司正组织100人左右的团队研发一种智能腕表。据了解，苹果手表将采用可弯曲玻璃作为主要材质，不仅能够显示时间，还可以实现用户界面、通讯、应用、传感等功能，从而让其成为真正的微型智能设备。