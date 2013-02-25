盛大联手淘宝试水“游戏电商化”欲解流量难题

面对业绩压力，盛大游戏不得探索新的渠道。

2月22日，盛大游戏与淘宝宣布，双方将在互联网领域展开全方位的战略合作，打造集网游与电商于一体的B2C模式新形态。

淘宝和盛大此次合作从客户端网游开始。盛大游戏副总裁陈芳向记者透露，联运将充分整合双方资源，盛大旗下的代理游戏 《时空裂痕》成为第一款试水之作。

去年，盛大与1号店也有过合作，但收效甚微。业内认为，移动互联网的爆发对盛大游戏造成的负面效应早已显现，盛大游戏应该逐渐开放合作，并扩展新兴渠道。

盛大拓展销售渠道

与淘宝的合作，并不是盛大游戏在电子商务的首次试水。此前，用户在盛大在线首页便可以免费申请或购买游戏客户端，但这一形式的效果并不理想。

陈芳在接受《每日经济新闻》记者采访时说：“这次我们之所以选择淘宝，是看重了淘宝巨大的流量和用户量。同时，淘宝在物流方面也能为我们提供更为全面的服务，用户在这里获得的体验会更好。”

据悉，《时空裂痕》将成为盛大游戏和淘宝平台全面接入的首款游戏，淘宝将独家首发该游戏公测的客户端，并以1元的全国包邮价格在淘宝上进行销售。《时空裂痕》由美国游戏开发商研发，在中国内地由盛大游戏代理运营。

陈芳透露，双方合作的“购物游戏一体化”针对盛大游戏所有的虚拟产品。除《时空裂痕》外，盛大游戏今年的重点新品还包括《最终幻想14》等。

据了解，盛大游戏未来将全面启动与淘宝账号对接，将淘宝和盛大游戏的通行证打通。

业内人士认为，借势电商流量，是盛大游戏迫不得已做出的选择。游戏用户群体毕竟是小众，远不如淘宝、京东等电商平台覆盖的用户广泛。通过和电商合作，盛大游戏可以获得更多流量。

易观智库最新数据显示，2012年，中国网络游戏市场中，客户端游戏市场规模同比增长19.5%，网页游戏同比增长76.6%，移动游戏同比增长41.8%。

淘宝借流量变现

在电商行业普遍烧钱的残酷形势下，从去年开始，京东商城、当当网已开始布局游戏联运。

今年1月初，苏宁易购也透露了建设网游联运的意向，其执行副总裁李斌表示，如果时机成熟，苏宁易购不排除与国内外游戏商家建立合作关系。

去年6月，淘宝网也搭建了虚拟道具交易市场和网页游戏联运平台。淘宝行业运营事业部网游资深总监任伟向记者透露，2012年，淘宝虚拟道具市场成交额276亿元，位居行业第一。

任伟表示，此次盛大游戏与淘宝的合作，符合淘宝“游戏电商化”的发展策略，盛大游戏优质内容的加入，也有助于提升淘宝平台的内容价值。“我们不会参与具体的游戏运营，淘宝做的是平台，对所有的游戏公司来说都是开放的。”

在淘宝游戏平台上，网游客户端被定义为实体产品，游戏公司在淘宝的店铺上售卖，淘宝提供交易保障及物流配送服务。例如，盛大游戏此次推出的游戏客户端便会以实体形式出售给用户。“这跟在淘宝上卖衣服、卖机票、卖旅行产品的卖家没什么区别。”任伟说。

不缺流量的电商联姻缺用户的游戏厂商，是否能获得两全其美的效果？

对此易观智库分析师孙培麟认为，电商网站的庞大流量或许能使游戏厂商获得较好的推广效果，但是国内的大多数游戏仍然需要靠道具和增值服务收费，实际安装数和转化率才是最重要的考核指标。“对电商网站来说，仍然停留在收取广告营销费用阶段，实质获利并不乐观。”