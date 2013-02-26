百度：地图成移动互联“船票” 远超微博微信

据腾讯科技报道称，Simon与卢卢不断辩论，涉及百度“船票”问题时，出现了一些分歧， 一方Simon认为百度因为遭遇强烈的竞争，再加上移动端的开拓不利，前景堪忧。而一方卢卢则认为百度在移动端的开拓也进展顺利，目前股价已被低估。两者主要观点整理如下：

Simon：由于中国搜索市场竞争激烈的缘故，百度在未来两年收入增速有可能跌到个位数，利润率也会下滑到很低的地步，因为百度的获取流量成本在不断上升，还面临极强的竞争压力。如果这样的话，是可以长期看空百度的。此外，百度在移动端的开拓也没有让人看到曙光，这对于投资者信心影响很大，目前的估值已不能用价值投资来生硬套用了。

如果把百度的崛起拿来和谷歌的再度崛起相比，类比的时间就错了。谷歌在2004年也出现过这类情况，之后也再度崛起了，你就想当然认为百度会重走老路。可当时的市场情况是，移动端还没影子，PC端搜索市场还在继续演进，现在的情况是，投资者对PC端的前景都已看淡，所有人都盯着移动端，百度在这一块的表现呢?市场并没有看到，怎么可能有信心?

当然，百度在PC端是垄断的，这对于其发展移动业务有好处，肯定会做到第一，只是人们关心的是能不能像在PC上一样实现垄断，这才是关键。谷歌股票最近快上800美元了，很快就上1000，投资者为什么青睐谷歌呢，因为在移动端谷歌也同样垄断了，美国消费者在移动端的支出，有一半都流向了搜索广告，而搜索广告收入的95%都被谷歌拿走了。

但如果市场真的如李彦宏之前所预测的那样，市场也会自我修正的，只是需要时间，一段时间之后，潮水落去就知道谁在裸泳了。你不能怪投资者各色，移动端的发展目前只能看谷歌，因为没有别人走出另一条道路。百度只能两手准备，首先要跟随主流发展趋势，不管这是对是错。其次要坚持做自己认为正确的事情，默默地做。百度在移动端app分发这一块，你掌握是什么情况?

首先是百度在这个领域没占到第一，这明显是落后了，其次这个被你们看重的应用分发到底靠谱不靠谱？这对我们来说还有个认识过程，华尔街的研究显然对此没什么覆盖。一个商业模式能否获得青睐要看三方面，首先是增长前景好不好，能不能保持持续高增长，其次是变现能力怎么样，另一个是竞争态势如何。

如果百度在移动搜素这块真的是第一了，垄断呢?垄断怎么办?这是投资者最关心的事情。在app分发方向，百度怎么也得半年才能发展到移动搜索目前的地位吧。这就是投资者看淡百度的原因，不是因为百度做得不够好，而是没达到投资者预期。最近腾讯的微信风头很强，我觉得这对百度也是个很强的挑战，包括新浪微博，也有隐忧。

微信的崛起是谁也没办法的事情，去追微博也追不上了，不过百度有自己的地图，发展还不错。百度地图似乎是其移动战略的双引擎之一，另一个是百度移动搜索。据我所知，地图比搜索发展得要好一些，目前日活跃用户已经过亿。过年后我调查了一下单位里使用智能机的同事，10台手机里无一例外都装着百度地图，开车的一般都用。反正我觉得这产品不错，上次我去苏州扫墓，坐公交车回城时就用百度地图找到了那家有名的生煎馒头店，进去吃了一顿。那家店在一个市场里，下了公交车我端着手机走着去的，定位精准。

如果事实真的是百度PC端受竞争影响不大，移动端又发展那么好，为什么股价还跌这样呢?现在可能不到90美元了吧。瑞信和花旗还是死死咬住百度不放，高盛也加入进来，还有不少其他做空机构，那他们都错了吗?

投行要给哪家公司降级，那等同于投行要做空这家公司了，或者是投行的某个客户要做空这家公司了。基本面能决定股价长期趋势，而影响短期趋势的永远是资本的暗中博弈。投行做空百度是因为他们想以低一点的价格买入百度。

卢卢：百度在PC端的份额至今仍保持绝对优势，只要份额不下滑至70%以下，这一块是没问题的。谷歌在美国的份额也是不足70%，却拿走了绝大多数搜索广告收入。至于利润率的问题，下滑是一定的，因为百度要对移动端做持续投入，任何公司都有一个利润率下滑同时营收上去的过程，谷歌也一样。百度在2013年收入翻番至70亿美元，利润率即便下滑至30%，其利润规模也还是要优于以往任何时期的。只是从高利润低营收过渡至低利润高营收，市场还有个接受过程。百度在今年做大营收是板上钉钉的事情了，已合并去哪儿的报表，这就10个亿。

为什么会认为百度在移动领域无所作为呢？百度有自己的移动搜索，目前日搜索请求已上亿次，达PC端的12%以上，超过360、搜狗、搜搜等所有单一PC端搜索引擎的量，要知道这可是移动搜索。PC上习惯了用百度的网民，不可能到了手机上却用其它搜索去找东西的。

而且对于中国来说，移动端的主要收入还是来自app分发，搜索广告做不起来，也许真要走和美国不同的道路了。李彦宏对移动端的商业模式也总是心存疑虑，至少半年前是这样的，可在投资者的压力下又不得不强力发展，发展上去了投资者还不认可，真是一群大爷啊，比慈禧都难伺候。

在中国，app分发是目前唯一有利可图的移动业务，百度日分发量现在似乎是3000万左右，应该是仅次于91居第二的，从发展速度来看年底之前居第一问题不大。我最近一个月通过百度旗下app下载的应用很多，半年前倒还没什么感觉，最近感觉不一样了。

增长前景肯定是不错的，现在Android系统手机和平板份额大，与iOS不同，Android的应用分散，分发和推荐还是主流的应用下载方式。另外变现能力肯定强啊，下载一个付费多少，那都是实实在在的钱。竞争态势，这一块争夺还是比较激烈的，有几家大点的，无数家小的，目前都处在闷声发大财的阶段。虽然百度在这一块暂居第二，但市场如果未来过渡到web app阶段，百度的优势就显现出来了，他们在这一块布局早。

百度地图日活跃用户已过亿，去年四季度就已悄悄超过高德了，这是千真万确的事实。目前微信日活跃用户是6000万，新浪微博的日活跃用户是4000万，无论是访问时长，停留时间，使用率，百度地图都是遥遥领先的。

而且百度的移动端拓展脚步并不慢，领先的项目很多，只是很多不为人所知而已。例如个人云这块，这是毫无争议的第一了，用户3000万，年底之前上亿。百度世界大会那天我注册了两个100G的云盘，把电脑里所有乱七八糟的文件都弄上去了，好几年来拍出来舍不得扔的照片足足有几万张。另外，LBS定位服务调用，日请求数超10亿次。当然，移动浏览器这块百度还是脆了点，但也有10%的份额了。

UC其实跟百度的移动战略有些不兼容，UC是从低端用户起家的，很多功能机上都用这款浏览器，如果把功能机的用户都算上，UC是国内浏览器第一，份额超过70%。可百度移动端走的是高端路线，讲究质量，特别在意app分发能力和高频使用。换句话说，百度瞄准的是Android系统3G智能手机，而非大小通吃。但是，我一直坚定认为百度该做成这笔交易，因为UC哪怕给百度带来30%份额的app分发能力提升，也是值的。我觉得这笔交易最终会成，只是中间可能还会有些波折。