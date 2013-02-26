顺丰发力电商：开通上广深常温食品配送

2月26日凌晨，上线接近一年的顺丰电商业务顺丰优选，今日宣布开通上海、广州及深圳三地常温类食品配送，这也意味着顺丰开始发力电商业务。

据介绍，从今日起顺丰优选商场里所有“存储条件”标注为常温类的商品，配送区域增至四座城市。不过顺丰优选区别于其他食品电商的生鲜食品，此次并未被列入新开三座城市的服务类目。

顺丰优选内部人士表示，常温类食品的城市拓展，也是顺丰的一次“投石问路”，这也是顺丰谨慎的一贯风格。事实上顺丰优选去年3月上线后，当时CEO刘淼就曾透露会很快推广至其他城市，但最终接近一年之后才有实质举措。

当然这期间顺丰优选也经历了CEO的更换，去年10月由顺丰集团副总裁、航空公司总裁李东起接任CEO。李东起在与新浪科技沟通时表示，过去一年顺丰优选是在试运营，所以过程中会根据实际情况进行调整，而推迟拓展至其他城市，是希望能有最好的体验。

由于顺丰集团“少数多做”的风格，优选也很少对外披露信息，不过其在物流方面的优势也很快显现出来：春节期间靠第三方快递公司进行配送的淘宝店铺和电商企业基本停止运营，但顺丰优选却没有“受制于人”，业务量迎来新的高峰。

不过顺丰优选依然面临不小的压力：最初选定的高端进口食品、生鲜领域，已经日益成为互联网各大巨头争抢的红海，京东、亚马逊、中粮旗下我买网都投身生鲜农副领域成为抢食者。

与此同时，本次顺丰优选推进的城市中，上海有发展迅猛的1号店，广州深圳虽然是顺丰集团优势最大的领域，但因紧邻香港又属沿海城市，对上网采购中高端进口食品和生鲜的认可度仍待考验。

据顺丰优选介绍，依托顺丰强大的物流资源和集团资金支持，除了高端视频和生鲜，顺丰优选还开始尝试一些特色业务，如开辟时令优选及世界美食地图等特色采买版块，并将在品牌和运营层面慢慢发力。