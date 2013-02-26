百度被“招安”：对接药监数据 走私药暗道待堵

知名抗癌药物“易瑞沙”(化学名“吉非替尼”)在网络世界的销售“暗道”依然门户大开。目前制售假药已经形成“产、供、销”一条龙犯罪产业链条，网络兜售假药情况突出，竞价排名、论坛、广告等往往成为不法分子的帮凶。

被“招安”的百度，依然未挡住假药非法搜索信息的出现。

昨日，《第一财经日报》记者通过“百度”查询“易瑞沙 代购”关键词，搜索结果第一页中，跳出的是自称“印度易瑞沙代购中心”、“印度塔塔代购”等非法搜索信息。

知名抗癌药物“易瑞沙”(化学名“吉非替尼”)在网络世界的销售“暗道”依然门户大开。

根据我国《药品管理法》规定，药品进口，须经国务院药品监督管理部门组织审查、经审查确认符合质量标准、安全有效的，方可批准进口，并发给进口药品注册证书;而未经批准生产、进口等，则应该按照假药论处。

产业链条

就在昨天上午，国家食品和药品监督管理局(下称“国家药监局”)和百度刚刚正式签署协议，对外宣布开始“安全用药，搜索护航”战略合作——国家药监局的三大药品数据库、总计20余万个权威药品信息全面接入百度。

“同时保持打假治劣高压态势，尤其对通过互联网销售假冒伪劣产品的行为进行严肃处理并予以曝光。” 昨日，国家药监局副局长孙咸泽在签约时公开表示。

由于专利保护法差异，印度允许对欧美药品原研厂家产品强行仿制和部分专利保护，加之人力等成本优势，化学作用机理相似的药物，价格却相差悬殊。

而在抗癌药领域，一方面，患者对药物需求迫切，更关注药品信息变化和上市信息;另一方面，药物研发困难导致上市药品价格昂贵，患者长期服药对价格极为敏感——“走私”药物和国内正规途径销售药物之间的差价，为“代购网站”的兴起提供了土壤。

这些抗癌药物目前在国内并没有生产，完全依靠从欧美医药公司进口。目前国内售价中，易瑞沙每盒5400多元，每疗程3盒;特罗凯每盒19800多元;格列卫每盒11500多元。相比之下，同类抗癌药产品在“印度代购中心”网站的挂牌价格则分别为易瑞沙(250mg)1850元、特罗凯(150mg)4500元、格列卫(100片)1850元。

而在网络世界的“搜索指导”外，线下世界里，保守估计，仅最没有技术含量的制假装假一项，也已经造成了每年至少几十亿元的实际经济损失。

据公安部经侦局有关负责人介绍：目前制售假药已经形成“产、供、销”一条龙犯罪产业链条，网络兜售假药情况突出，竞价排名、论坛、广告等往往成为不法分子的帮凶。

2010年，国家药监局在例行新闻通气会上表示，将约谈百度、搜狐、雅虎、新浪等主要网站的负责人，要求其加强对搜索引擎的监管，并对多次为假药虚假宣传提供接入的行为提出警告和整改要求——仅当年前11个月，药监部门监测发现并查处违法售假网站286家，移送有关部门关闭273家，通过媒体曝光情节严重的网站66家。

“劣币”危机

尽管全球最大制药公司美国辉瑞的全球打假活动声势越来越大，但持续数年，甚至联动多个国家的公安、商务等部门，似乎总是“魔高一丈”。

从进入辉瑞开始，副总裁兼首席安全官约翰·克拉克(John Clark)几乎就成为其全球专职打假的“战士”——“全球只有少部分区域暂时没有报告有假冒辉瑞的药品，更严重的情况是，可能还有更多地区已存在假药但是目前暂时未发现。”克拉克曾公开表示。

世界卫生组织报告显示，目前假冒药品几乎在所有国家和地区都存在，并且被认为占全球药物贸易的10%。而美国符合公共利益药物中心发表的一份报告曾预测，2010年假药销售将达到750亿美元，比2005年增加92%。

以辉瑞为例，目前有一些假药已经混入了其合法的销售渠道，仅辉瑞自身的调查就发现，有21种假冒药品在50个国家和地区进入合法的销售渠道，这其中被假冒最多的就是蓝色小药丸“万艾可”(“伟哥”)。

而现在，在万艾可之后，一些新的心血管、肿瘤治疗药物也正在遭遇被仿冒的命运。

“不止是辉瑞一家，也不止是中国，包括发达国家在内，现在全球都面临着假药的威胁和伤害，越来越紧迫。”昨日，中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会(RDPAC)媒介总监左玉增就此问题回应本报时表示。

在国家药监局公布的“2010年十大典型假药案”中，遭假冒的知名制药企业产品涉及瑞士罗氏制药的XENICAL(赛尼可)、美国辉瑞旗下的VIAGRA(万艾可)以及美国礼来产品CIALIS(希爱力)等，案值金额达1.89亿元。

而尽管统计口径不一致，但比较公认的数字将全球假药销售的最终数据指向了最高逼近2000亿美元——“全球制造假药的行为越来越猖獗，假药市场年增长幅度高达15%，这是越来越严重的危机。”克拉克表示。

近年来，包括同仁堂、云南白药等在内的知名药企都被假药冲击，而加入产品打假中。

2011年，广东警方在打击假药的“猎鹰”行动中现场查获各类药品690多万粒(片)，以及用于制假药的机械51台、模具1200个和包装盒、包装瓶39万多个，包括辉瑞万艾可在内的多种知名药品。

“全球范围来看，就是因为造假行业的高利润、低风险，因此有越来越多的犯罪分子在做这一事情。”克拉克表示。

百度广告收入或受影响

刘佳

在竞争对手360与即刻搜索宣布合作引入药监局药品数据不到一周，百度昨日也宣布与药监局达成战略合作。

此次国家药监局向百度开放的三大数据库包括：药品数据库，包括18余万种国产和进口药品信息;药品说明书范本数据库，包括近6000种非处方药(OTC)化学药品说明书范本及中药说明书范本;经过认证的可向个人售药的网站的数据库信息。

百度相关人士告诉《第一财经日报》记者，这意味着用户在百度搜索药品，可以通过对通俗的商品名、专业的药品名、批准文号等多个途径得到药监局认证药品数据。与此前网络上鱼龙混杂的药品搜索结果相比，这相当于为每种药品提供“身份证”。

百度副总裁朱光昨日表示，用户如在搜索中发现虚假医药信息，可通过每个搜索结果页下方提供的举报通道进行举报，国家药监局将核实举报结果，对提供虚假信息的网站实行严厉的处罚和打击。

在百度之前，去年9月药监局就与即刻搜索展开合作，目前即刻搜索上“药品类网页搜索”已经收录了国家药监局2008年以来所有网络药店认证信息和18.8万余条药品信息。上周，360和即刻搜索展开合作，这些数据将引入到360搜索的结果页面当中。

此前，搜索结果中虚假医药广告泛滥曾令百度备受质疑，也成为竞争对手奇虎360频频攻击百度的“痛点”。来自奇虎360董事长周鸿祎的说法，虚假医疗广告为百度带来了30%左右的收入。

百度并未公布过来自医药行业广告的具体收入。但此前财报分析师会议上，百度曾透露广告收入排名靠前的行业来自医疗保健、机械、教育、旅游、连锁等五大领域。业界人士预计，与药监局合作后意味着短期内百度在医药广告方面可能会受影响，但长远来看有助于行业的规范和对消费者利益的保护。