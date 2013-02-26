360“癌”性基因：“上帝之手”或“恶魔之手”?

昨日(2月25日)，正是奇虎360所有APP产品被苹果全面下架一个月的日子。

就在此前，360的CFO亲赴美国“负荆请罪”，但360相关产品并未重新上架。

知情人士向 《每日经济新闻》记者透露，国家版权局内部已讨论确定，360搜索引擎严重违反Robots国际规则，目前正在拟定相关处罚决定，近期将在行政处罚会议上责令360停止侵权，进行整改。

据悉，有“两会”代表委员正在草拟严惩不正当恶性竞争破坏产业，以及“3·15”应该将隐私保护列入重点的议案提案。

《信息方略》的一份调研结果显示，回答“拒绝安装360”的企业比例高达60%。

一家以声称安全起家的互联网公司，正面临“不安全”的声讨……

360到底怎么了?这是一家什么样的企业?带着这样的疑问，《每日经济新闻》记者经过数月调查，并在微博名人“独立调查员”等一批程序“猿”的帮助下，揭开了360的层层内幕。

360创始人周鸿祎一直对外宣称，360成功的秘诀是 “破坏性创新”。但记者调查发现，360的成功，更重要的是在于其“创新型破坏”：破坏才是目标。通过破坏，打破既有规则，从中获得市场与利益。

而这一破坏的基础，便是对互联网世界最基本的准则——最小特权原则的践踏。

为全面还原360的真实面目，“独立调查员”们以超人的技术能力与艰辛的劳动，剥茧抽丝般一层层揭开，将其内部机制破解成功。

360发家于 “360安全卫士”、“360安全浏览器”，而这两款产品甫一面世，便携带了这家公司的癌性基因：以违反“最小特权原则”为基石而构建。

《每日经济新闻》记者第一次查清，360是如何在其庞大的以安全著称的“安全卫士”、“安全浏览器”软件中，植入非法程序，并通过该非法程序中的“后门机制”与360云端配合，形成全球独一无二的秘密内部机制。

最令人惊诧的，是即使在360内部也属高度机密的 “V3升级机制”。当360要发动一场讨伐竞品的战争时，其便启动“V3机制”——通过“安全卫士”、“安全浏览器”，在用户电脑中私自卸载竞争对手的产品，私自安装自己要推广的产品，从而以最便捷的方式一举占领市场，这就是360常胜不衰的真正秘诀。

在这场看不见的战争中，360表现出两个粗暴：粗暴侵犯网民的合法权益(隐私权、知情权、同意权)、粗暴侵犯同行的基本权益，肆无忌惮地破坏行业规则，从而实现其“一枝黄花”式的疯狂成长。

360现象，不仅对行业有巨大的破坏性，对互联网秩序产生严重的破坏力，更是对整个社会产生“癌性浸润”。

这种“癌性浸润”，让原本的市场竞争转向了底层控制力的交战。《每日经济新闻》记者获悉，百度即将砸重金投向安全领域，最快将于今年上半年正式推出，这与经历“3Q大战”的腾讯进驻安全领域如出一辙。

更为可悲的是，为了防御360的“癌性浸润”，从底层控制到应用层几大巨头均涉足其中，这样带来的直接后果就是，未来中国互联网将变成一个腾讯、百度、阿里、360“四国顶立”的擎天柱式体系。而这将让一个个丰满、丰富的热带雨林式生态环境变成巨无霸们为生存而生灵涂炭的地方。

360会“立地成佛”么?这或许会是一场持久战……

《每日经济新闻》将持续关注。

(出于保护记者人身安全的考虑，本组稿件记者署名均为化名)

调查员独白：我为什么反360?

我先讲一个故事吧。

在现实生活中，我们都知道一个最简单的常识：小区的保安公司都是必须向业主收取服务费的。但是，某年某城市的一个小区，来了一个K保安公司，宣布他们将为小区提供免费服务。经过几轮波折，最终K保安公司实现接管小区保安业务。

K公司入驻后，当然全部换上K保安人员，并迅速换上K公司特产的小区监控系统——在小区的每一个视角都安装了监视体系。业主们觉得，这真是天下难找的大好事啊，居然能够免费获得最好的安全保卫。

不久，K公司出于安全考虑，将物业公司辞了，换上K安全物业公司;再接着，小区园林服务公司也换成K安全园林公司;再接着，业主所有私家车都装上了K安全GPS导航;再接着，K安全物流、K安全农贸、K安全服饰、K安全电视、K安全电脑、K安全冰箱与热水器、K安全门控与门锁……小区业主的所有一切都被换上了K安全的标志。

K安全公司能将业主的这一切统统换掉，只有一个原因：那就是，这一切“安全”方面的服务，都是免费的。

但有一天，B业主夫妇在家中行房事时，黑暗中发现家中有异样，打开灯一看，一个保安正在床前监控着这对夫妇的云雨过程。这对夫妇羞愤难当：你是怎么进来的?

保安说：我有钥匙，出于对你们性生活安全的考虑，我有权保护你们。

B业主夫妇找来安全方面的专家，来保护自己的安全隐私，结果却发现，保安不仅在夫妇行房事时可以进来“免费观赏”，他们在任何时候都可以自由进出业主的房间;他们不仅在小区的任何公共空间安装了监控系统，同时在业主室内的任何一个视角，都秘密安装了监控器。

这对夫妇决定召集全小区业主反对K保安公司的所有侵犯行为。

但让小区所有业主异常惊讶的是：就在开庭前一天，网络上突然出现大量B业主夫妇的信息，比如，B业主女臀部有三颗痣的图片在网络上大量流传;B业主夫妇的工资单被晒;B业主男与前女友10年的情书来往从其前女友的电脑中被挖出来。

B业主夫妇顿时陷入网络漩涡

……

在中国互联网领域，360所充当的，就是这个K保安公司。

在中国，为什么360能够获得如此重要的市场地位，除了用户在隐私权、知情权、网络自主权方面的意识不强外，最大的问题还是中国网民对互联网来说还是“小白”，他们没有办法看清360干了什么，也没有办法辨清什么是可行的，什么是不可行的;也不清楚360的一些行为在今天意味着什么，在明天又将意味着什么。

我脑海中，一直在重复卡夫卡小说《城堡》中的场景，你不知为什么，你也不知是怎么了，然后，你就任人宰割了。

森白的月光下，那把霍霍磨着的长刀……