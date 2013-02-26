富士康“逃离”大陆：回迁台湾 受iPhone5放缓影响

富士康都在打算将制造迁回台湾时，我们就知道中国的生产制造业将迎来困境。

上周三，富士康科技集团(Foxconn Technology Group)令苹果公司(Apple Inc.)股价大跌。富士康这一世界最大的电子承包制造商以及苹果公司最大的装配工厂冻结了在中国的招工计划，并且这一冻结至少持续到下个月月底。该消息一出苹果股价应声下跌2.4%。英国《金融时报》(Financial Times )将这不同寻常之举归结为iPhone5手机生产放缓。

富士康(鸿海精密工业的交易名称)否认了《金融时报》的报道，表示搁置招聘是因为春节长假过后工人的返工率非常高。例如，在深圳，据报道40万名员工中重返工作岗位的超过97%。用富士康新闻发言人胡国辉(Louis Woo)的话来说该比率达到了“空前之高”。在一份声明中，富士康表示冻结招工“不与任何单个客户有关，与之相反的任何猜测都是不实并且不准确的。”

中文媒体的报道显示《金融时报》的观点基本正确，但主要问题不在于工人的返工率如何或者苹果iPhone手机的销售是否正遇到困难，而是富士康的创始人兼首席执行官郭台铭对于未来投资计划的看法。

上周一，郭台铭宣布富士康的下一个推动大型扩张的动作将着眼台湾地区，并想要在新北市、台中及高雄设立多家工厂。与此同时富士康打算推迟扩大其大陆工厂之一郑州工厂的规模。

上世纪70年代郭台铭在台湾创立了富士康工厂，并于80年代末将制造业从台湾迁往了深圳。现在，他正发起一场逆袭。此外，郭台铭正在对中国以外地区投入更多资金。例如，富士康将会很快在巴西开设数家工厂，再招工1万人。同时，郭台铭正与印尼当局谈判，以期投资100亿美元在当地设厂。

接下来就是美国了，富士康已在加利福尼亚州以及得克萨斯州有所布设。新闻发言人胡国辉表示，“我们正寻求在美国进行更多生产活动，因为客户们通常希望有更多生产活动在美国完成。”

当然，苹果就是拥护美国制造的其中一位客户。去年12月，苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在一场采访中表示，2013年苹果公司将再投入1亿美元在美国打造Mac电脑。他说道，“这不意味着苹果要自己制造，而是我们将与他人合作、进行资金投资。”

这位苹果掌门人没有给出更多细节。然而有几点十分明显：库克提到了“他人”，并正寻求与富士康在美国进行合作;生产将由中国转移，并且在美国完成的将不仅仅是最终装配工作。

中国最大的民营企业富士康，看上去似乎应该与中国牢牢相系。其160万员工中大约有150万名中国工人，而富士康在墨西哥和欧洲的运营似乎都是些边缘业务。然而，现在很明显，无论如何，该公司的增长将发生在中国之外。

为什么郭台铭应该离开让他名利双收的中国?首先是工资螺旋式上涨、工人不满、被迫工会化以及严格环境执法等因素。

上个月，中国吸引了93亿美元的外国直接投资(FDI)，同比下降7.3%。这是自2009年11月FDI锐减9.9%以来的一次最大降幅，意味着1月的FDI表现四年同期最差。

而上月FDI的下降并非异常情况：2012年FDI为1,117亿美元，不及2011年的1,160亿美元。

由于FDI代表着外商对中国制造业的信心，看上去企业正似乎开始对将工厂设施集中于中国一事做出重新考虑。当连富士康都在打算将制造迁回台湾时，我们就知道中国的生产制造业将迎来困境。