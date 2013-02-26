春雨掌上医生：从手机到手术室 移动医疗如何“切糕”

2013年1月15日，北京阜外医院与春雨掌上医生联合推出的移动端 “绿色就诊通道”正式上线，这也是国内首个从“手机——手术室”的绿色通道，它的上线意味着患者可以在手机上享受“线上问诊——提交资料——安排门诊——优先手术、住院”的一站式服务。

使用方便并不能解决所有问题，春雨掌上医生还要解决用户的付费习惯和信任问题。

看病难是大家多年关心的话题之一，移动医疗市场也因此有着广阔的发展“钱”景。

2012年美国在数字医疗公司上共投入了 1.4 亿美元，与 2011 年的 9680 万美元相比增长了 45%，完成的交易单数也同比增长了56%。而国内移动医疗市场却如处女地般鲜有几家公司，大众的需求和相对空白的市场，让2011年刚从媒体出来的张锐觉得，要抓住移动互联网的这拨浪潮，移动医疗就是自己创业的方向，于是，就有了春雨掌上医生。

移动医疗如何“切糕”

从2011年11月上线到现在，春雨掌上医生已有超过700万的下载用户，每天的用户活跃数在30万，在这个平台上每天都有五六千个问题被提出和解答，虽然这个数字和其他类型的App应用比起来是小巫见大巫，但就医疗卫生类的App而言，却是不小的数字，原因是医疗卫生行业有其特殊性，使得移动医疗类App的发展相对滞后。数字终端无法取代医生治疗时的“望、闻、问、切”，从这点上说，春雨不可能和医院抢生意。

通常，一个医疗过程可分为诊前、诊中和诊后，其中，诊前咨询和诊后的治疗追踪是春雨发展的重点，自诊、问诊以及个性化的健康教育，即新闻订阅，是目前春雨的主要发展方向。

春雨天下的副总裁毕磊说：“春雨掌上医生不能代替医院的诊疗。它的定位就是‘轻问诊’，让用户在有身体疾病症状的时候能随时随地在自己手机上先做一个诊前咨询，同时也可以选择是否付费。”目前，春雨掌上医生分为医生端和用户端，所有问题经过智能分拣系统进入科室推送给医生，春雨对用户的保证是半个小时以内可以得到回复，而如果用户选择付费方式的话，回答问题的及时性就能得到更好的保证。

目前，最新的春雨掌上医生3.0版在之前2.0版的基础上，将用户咨询的问答调整到了界面最为重要的位置——用户可以通过点击窗口直接提问，提问完后，系统会抓取相关数据，用户便能看到别人问过的相似问题，这种直接模拟线下医患沟通的应用场景在3.0产品优化之后更加明晰。

从手机到手术室，付费并不是唯一障碍

目前，春雨掌上医生与很多App产品一样处于“烧钱”阶段，盈利模式尚不明确。尽管处于摸索阶段，但是春雨的思路是：仅仅满足用户的需要是远远不够的，还要考虑到医生的需要和利益。而在医生的选择上，春雨坚持的标准是全国各地三甲医院的主治以上级别，至少要有5年以上的临床经验。

付费问题是春雨掌上医生要解决的首要问题。目前，用户下载和使用客户端是完全免费的，只有在咨询医生时才需要选择付费或者免费，而用户选择付费所产生的收益是完全支付给医生的。现在在春雨的平台上，医生最高可以赚到两万元一个月。

江苏中医院的张玉春医生就在春雨手机诊所做医疗咨询，他告诉记者，每天大概会回答8个免费的问题，2个付费的问题，每个月也能得到几百元的额外收入，对他平时工作并不会有影响。张玉春说：“其实随时随地取得医疗服务的愿望大家一直都有，网络的发展提供了平台。虽然网络咨询不能代替面诊，但可以对一些问题提供大的方向上的建议，对一些小问题提供更妥善的自我处理方法。从这个层面上讲，这种移动医疗平台的出现对于改善目前医患关系矛盾是有一定意义和存在价值的。但是，这个只能慢慢来，不能期望一朝一夕就能成功。”

春雨的付费模式分为在线咨询付费和电话咨询付费两个部分。在线咨询的费用按回复的时间分为6元、12元和25元三档，价格越高，得到答复的时间就会越短。电话咨询则是按分钟收费，价格会更高一些，这种方式被春雨天下的副总裁毕磊称为“双向撮合交易”。

为了激励医生去回答问题，在不同时段，春雨每天会发放2000个“免费号”供用户咨询，这部分钱都是由春雨埋单的。这部分开支也是目前团队运营成本中较大的一块，按照最低收费标准，每月花在这部分的运营成本大约有18万元。“让用户付费需要一个过程，这是由很多因素造成的，比如用户付费体验的渠道还不够开放，有人嫌麻烦没有支付账号。医患双方也没有达到一定的信任度，这也与中国长期存在的医患之间的紧张关系有关。未来我们希望更多的用户付给医生钱去获得个性化的服务。”

目前，除了游戏类App外，大多数的App支付比率只在3%左右，虽然目前用户在春雨上的支付比率能够达到5%，已高于普通的移动互联网应用，但还是很少，从这个数字里也可以看出用户在移动互联网上的付费意愿其实还有待培养。

春雨天下首席医疗官卢杰，曾在协和医院做过5年的临床医生，2012年加入春雨成为了一名移动互联网从业者。目前他带领春雨的医疗团队负责每天的数据分析，包括涉及医生端的产品体验和产品设计、医生的激励和管理、医疗问题的把关分析、医生的拓展沟通、以及医生资质的认证核实等。

对春雨来说，除了要解决用户付费问题外，最大的挑战还有成本管理与拓展的矛盾问题。一方面，要控制运营成本就要限制一定的问题量;另一方面要扩大影响力需要大量互动问题的支撑，在用户的付费习惯还没有完全形成的阶段，显然，这是春雨掌上医生发展的又一个障碍。

“中国式”医疗App：定位o2o

虽然春雨掌上医生目前尚未盈利，但在2012年他们得到了B轮融资，毕磊说：“在医疗领域不能走得太快，宁可慢一点也要稳步成长。”目前，春雨的创业团队有1000个医生，线下还有5000个医生作为储备。用户的发展，用户付费习惯的进一步养成，对运营成本的考量，找到清晰的商业方向，这些都是制约春雨掌上医生未来发展的原因。

春雨的创始人张锐曾在多个媒体场合表示，移动健康领域的一个局限是，各种化验、检查没法做。正是由于这种局限性，医疗App应用目前能做的主要有四个板块：第一，人体数据采集;第二，人体健康、健身相关的辅助程序;第三，不需要大量的诊疗手段和数据的医疗咨询;第四，病人出院后的随诊、随访，包括病情的调查与远程检测。

目前，春雨作为连接医生和用户的管道，拥有大量包括用户与医生的问答在内的相关数据，这些都直接体现了用户的需求，也蕴含着巨大的商业价值。

谈到未来的商业方向，春雨以后要做的不是与医生分成，而是与各大药商、药厂合作，或者利用LBS(定位服务)进行一些个性化的推荐。“我们会从数据角度来做数据营销，怎么让这些数据产生价值是我们下一步要考虑的问题。比如定位o2o，将线下的商务机会与移动互联结合起来，让App成为线下交易的前台。”

在目前使用春雨的用户中，南方人要多于北方人，多为年龄段在20～30岁的年轻人，其中女性又比男性要多。因此，春雨主推的是妇科和儿科，因此，一些健康管理类和育儿类的公司也希望能跟春雨合作。在内容方面，除了用户在移动端的提问数据外，春雨与新浪Ask、腾讯搜搜问问也有合作，并将它们平台上的一些有价值的医疗问题导入了春雨平台。

美国的移动医疗应用Health Tap去年获得了1500万美元的融资，它的模式是医生在线回答问题，用户通过电话或信息联系医生，进行预约服务。它的盈利点是向医生收取费用，帮助医生建立良好的网上声誉和扩展业务。这样的综合移动医疗服务，其实就是网上导诊，但基于中国的医疗体系，毕磊说春雨目前还不适合这样做，“美国有很多个人诊所，美国人拥有家庭医生也是很普遍的事情，这样就使得医疗资源在美国更具有流动性。中美两国在医疗服务体系上还存在很大差异，这些导致了移动医疗必然，也必须要‘中国式’。如果一味地参考国外App产品的原型，将他们的理念和模式移植到中国市场，这种克隆的App难免会水土不服”。