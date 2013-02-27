安全360“不安全”：后门大开 隐私全无

360的CFO亲赴美国“负荆请罪”，但360相关产品并未重新上架。2月25日，正是奇虎360所有APP产品被苹果全面下架一个月的日子。

据悉，有“两会”代表委员正在草拟严惩不正当恶性竞争破坏产业，以及“3·15”应该将隐私保护列入重点的议案提案。一家以声称安全起家的互联网公司，正面临“不安全”的声讨……

360到底怎么了?这是一家什么样的企业?《每日经济新闻》记者经过数月调查，并在微博名人“独立调查员”等一批程序“猿”的帮助下，揭开360的层层内幕。

创新型破坏

360创始人周鸿祎一直对外宣称，360成功的秘诀是 “破坏性创新”。但记者调查发现，360的成功，更重要的是在于其“创新型破坏”：破坏才是目标。通过破坏，打破既有规则，从中获得市场与利益。

“破坏是一件容易的事，而建设才是根本。创新不能总是以破坏为代价。”瞬雨向《每日经济新闻》记者表示，“酿制出一只青花瓷瓶，或许需要数月甚至数年的精到功夫与时间，但破坏它，一锤子砸它，只需要一秒钟。”

作为互联网安全厂商，最重要的特性，就是恪守“第三方安全”准则：不得随意代替用户作决定或处理;不得以安全的名义，为厂商自己牟利;不得在安全领域，既当运动员，又是裁判员。

但360恰恰就在这些方面，完全违背了安全厂商的基本准则。360发家于 “360安全卫士”、“360安全浏览器”，而这两款产品甫一面世，360便通过它们在用户知情或不知情的情况下，直接代替用户做决定，完成各种动作。

以“永久免费”为口号，360安全卫士及其关联产品很快占据了较高市场份额。在这场看不见的战争中，360表现出两个粗暴：粗暴侵犯网民的合法权益(隐私权、知情权、同意权)、粗暴侵犯同行的基本权益，肆无忌惮地破坏行业规则，从而实现其“一枝黄花”式的疯狂成长。

独立调查员认为，360有两条“成功密钥”，第一，是以“民事诉讼8连败”为代表的发展模式:先踩法律底线，以求先发展——在中国，360钻了品牌与道德成本太低的空子;第二，就是以安全和免费名义 “绑架”用户，然后以安全裁判员的身份，展开“竞争”。

“电脑安全性评分”是360安全卫士最重要的基础性功能。360安全卫士会自动扫描客户端所在系统的“安全隐患”，不符合360“安全标准”要求的就扣分，但评分标准和权重并不公开。在移动端的圈地运动中，360依然在复制其PC领域的“癌式扩张”做法：除了做安全产品外，自身同时开发了全系列的手机软件，然后重新演绎一遍其在PC端的玩法。

最令人惊诧的，是即使在360内部也属高度机密的 “V3升级机制”。当360要发动一场讨伐竞品的战争时，其便启动“V3机制”——通过“安全卫士”、“安全浏览器”，在用户电脑中私自卸载竞争对手的产品，私自安装自己要推广的产品，从而以最便捷的方式一举占领市场，这就是360常胜不衰的真正秘诀。

《每日经济新闻》记者获悉，百度即将砸重金投向安全领域，最快将于今年上半年正式推出，这与经历“3Q大战”的腾讯进驻安全领域如出一辙。

更为可悲的是，为了防御360的“癌性浸润”，从底层控制到应用层几大巨头均涉足其中，这样带来的直接后果就是，未来中国互联网将变成一个腾讯、百度、阿里、360“四国顶立”的擎天柱式体系。而这将让一个个丰满、丰富的热带雨林式生态环境变成巨无霸们为生存而生灵涂炭的地方。

360会“立地成佛”么?这或许会是一场持久战……

360黑匣子之一：隐私全无

在现实生活中，我们都知道一个最简单的常识：小区的保安公司都是必须向业主收取服务费的。但是，某年某城市的一个小区，来了一个K保安公司，宣布他们将为小区提供免费服务。经过几轮波折，最终K保安公司实现接管小区保安业务。

K公司入驻后，当然全部换上K保安人员，并迅速换上K公司特产的小区监控系统——在小区的每一个视角都安装了监视体系。业主们觉得，这真是天下难找的大好事啊，居然能够免费获得最好的安全保卫。

不久，K公司出于安全考虑，将物业公司辞了，换上K安全物业公司;再接着，小区园林服务公司也换成K安全园林公司;再接着，业主所有私家车都装上了K安全GPS导航;再接着，K安全物流、K安全农贸、K安全服饰、K安全电视、K安全电脑、K安全冰箱与热水器、K安全门控与门锁……小区业主的所有一切都被换上了K安全的标志。

K安全公司能将业主的这一切统统换掉，只有一个原因：那就是，这一切“安全”方面的服务，都是免费的。

但有一天，B业主夫妇在家中行房事时，黑暗中发现家中有异样，打开灯一看，一个保安正在床前监控着这对夫妇的云雨过程。这对夫妇羞愤难当：你是怎么进来的?

保安说：我有钥匙，出于对你们性生活安全的考虑，我有权保护你们。

B业主夫妇找来安全方面的专家，来保护自己的安全隐私，结果却发现，保安不仅在夫妇行房事时可以进来“免费观赏”，他们在任何时候都可以自由进出业主的房间;他们不仅在小区的任何公共空间安装了监控系统，同时在业主室内的任何一个视角，都秘密安装了监控器。

这对夫妇决定召集全小区业主反对K保安公司的所有侵犯行为。

但让小区所有业主异常惊讶的是：就在开庭前一天，网络上突然出现大量B业主夫妇的信息，比如，B业主女臀部有三颗痣的图片在网络上大量流传;B业主夫妇的工资单被晒;B业主男与前女友10年的情书来往从其前女友的电脑中被挖出来。

B业主夫妇顿时陷入网络漩涡

……

在中国互联网领域，360所充当的，就是这个K保安公司。

在中国，为什么360能够获得如此重要的市场地位，除了用户在隐私权、知情权、网络自主权方面的意识不强外，最大的问题还是中国网民对互联网来说还是“小白”，他们没有办法看清360干了什么，也没有办法辨清什么是可行的，什么是不可行的;也不清楚360的一些行为在今天意味着什么，在明天又将意味着什么。

这就是所谓的 ‘奇虎360原则’——以安全的名义，在用户知情或不知情的情况下，直接代表网民行使权益。”独立调查员说，“其实，最小特权原则非常简单。比如一个电话检查员，为了检查你家的电话是否正常好使，便在主人不在家时，直接打开你家的门，试用了一下电话;或者说，因为你家的狗在叫，物业打开你家的门，直接将狗杀了。这都是违反了最小特权原则。而360最大的问题就是以安全的名义，践踏了这一原则。”

360是如何通过环环相扣的程序设计，就像本文开头部分的K保安公司监控业主夫妇房事一样，或就像电话检查员径直打开主人房门查线一样，或就像物业工作人员直接打开业主房门进去把主人的狗杀掉一样，在用户的电脑里横冲直闯、恣意妄为?本文将为读者揭开360相关产品背后的层层暗箱操作链条。