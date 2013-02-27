【聚焦】顺丰拓展电商业务 快递跨界电商风险评估

在当今电子商务的大潮中，电商和快递就如维持电商圈正常运转的两颗最重要的齿轮。电商平台借快递公司完成售卖，快递企业则借电商企业大大拓展了业务量。但自2010年以来，电商大规模自建物流所带来的跨界竞争正给快递企业带来威胁。

越来越多电商开始自建仓储，把整个供应链关键环节握在自己手中时， 会不会倒逼快递企业涉足电商？快递企业自建电商平台，能避免其陷入电商“跑堂伙计”的怪圈中吗？在电商普遍烧钱不盈利的背景下，快递企业自己做电商要解决哪些难题？

【中国企业家网】2013年2月26日凌晨，上线接近一年的顺丰电商业务“顺丰优选”宣布开通上海、广州及深圳三地常温类食品配送，这也意味着顺丰开始发力电商业务。据介绍，从今日起顺丰优选商场里所有“存储条件”标注为常温类的商品，配送区域增至四座城市。不过顺丰优选区别于其他食品电商的生鲜食品，此次并未被列入新开三座城市的服务类目。“顺丰优选”2012年5月31日正式上线，提供以食品类目为主的商品销售。

“顺丰优选”宣布开通上海、广州及深圳三地常温类食品配送

顺丰做电商不仅仅是“投石问路”

事实上，早在2010年间，顺丰就已试水电子商务。2010年8月，“顺丰E商圈”投入运营，提供以食品为主，少量3C产品等的购物服务，不过该项目随后停止了在内地的经营，目前仅在香港地区开展业务，主营香港本地有机食物及部分进口食品。顺丰E商圈为顺丰快递负责配送，达到一定条件后免受运费。

除“顺丰E商圈”外，顺丰旗下还有一个名为“尊礼网”的礼赠平台，销售各类消费卡、保健品、工艺品及节令商品，主要面向中高端商务人士。

为了降低支付成本，开拓电商领域，顺丰还专门开发了支付系统。2011年底，由顺丰控股的深圳泰海投资获得第三方支付牌照。

对于顺丰尝试自己的电子商务网站，有业内人士表示，那不过是个投石问路的实验品，还提不到战略层面，快递企业尝试电商业务不会成为主流。

对此顺丰创始人王卫表示：“一个快递公司，当它进入跨行业发展领域之后，就意味着上了一个台阶。我认为一个快递企业有两个阶段，一个是跨行业发展，一个是跨国家发展。如果能做到这两点的话，那就意味着它已经开始进入国际公司的门槛”

物流企业试水电子商务，顺丰不是第一家，迫于电商大规模自建物流的威胁，各大快递物流都在做服务的延展。

圆通在2008年就计划利用自己的渠道优势，建立了专注于销售农产品的“新农网”；申通快递则于2009年自筹了“久久票务网”（后更名“铁友网”）；2008年，中国邮政与TOM合资创办“邮乐网”；宅急送也早早建立了自己的电商平台“E购宅急送”。

对此，有业内人士分析：电商公司、物流企业的反向渗透，是产业链中企业对上下游有所求的正常表现，物流给电子商务企业制造了发展瓶颈，抬高成本，自建渠道是为了销售的实现。而物流公司反向进入零售，则是自觉在物流链、站点等方面有优势。

快递企业做电商平台要解决四大问题

递企业自建电商平台，能避免其陷入电商“跑堂伙计”的怪圈中吗？在电商普遍烧钱不盈利的背景下，快递企业自己做电商要解决哪些难题？

对于“顺丰优选”来说，背靠顺风这颗大树，依托顺丰强大的物流资源和集团资金支持，有助于其向电商领域拓展，特别是对配送速度要求高的生鲜食品。

但是做好一个电商平台并非就是在网上卖卖商品这么简单。对于快递企业来说，缺乏互联网基因，缺乏电子商务运营、供应链管控方面缺乏经验，在电商还普遍亏钱的市场环境中，快递企业自己做电商平台要解决不少问题。

如何解决电商普遍亏损和融资的问题？

电商涉及技术平台、媒介推广、货源、仓储、物流、售后等诸多环节，这些都需要庞大的资金支持。而且现在电商普遍不盈利，在利润得不到保障的时候，快递企业向电商平台跨界发展，融资问题是一大挑战。

缺乏互联网基因，如何进行品牌推广？

如今的电商企业发展前期无一例外都在烧钱换流量，互联网广告有一半都是电商企业在买单。对跨界做电商的快递企业而言，前期同样需要投入大量的资金进行品牌推广，这对靠着一轮又一轮的涨价寻求盈利的快递企业来说，如此烧钱是一大挑战。

如何快速的积累商品供应商资源？

对电商平台而言，只有足够多的商品，才能吸引更多的用户，从而才能聚集更多的供应商。而新兴的电商平台要找到合适的供应商，是个比较艰难的过程。在经营和销售商品上，快递企业普遍没有太多的经验可谈。而且物流公司的电商业务刚刚起步，同上游商家也没有太大的议价能力。

缺乏电商平台的管理经验

电商做物流有利于提升自身的服务质量，但快递做电商，却有被边缘化之虞。快递企业缺乏电商平台的管理经验、对用户流量与服务的把控，成功几率较低。

不过话说回来了，在越来越多电商自建仓储和物流的背景下，快递企业如果不倒向电商，只能去寻找电商势力圈之外的蓝海，例如将物流做的更专业、全面，做综合物流。（文/张安然）