圆通速递正接受辅导筹谋IPO 或成民营快递第一股

这几年来一直在大刀阔斧改革的上海圆通速递有限公司（下称“圆通速递”），正在力争成为中国民营快递第一家上市公司。

2月26日，快递行业知情人士向本报记者表示，圆通速递已聘请立信会计师事务所为其发行股票及上市提供全方位的财务审计服务，圆通速递上市第一阶段尽职调查工作全面展开，进展顺利的话2015年底可以在A股实现IPO。

圆通速递内部高管向本报记者证实，圆通速递上市工作正在进行当中，正接受上市辅导。

喻渭蛟的野心

上述知情人士向本报记者表示，早在两年之前，圆通就开始盘点快递网点资产，进行股份制改革，同时推进管理改革，全网直营率达到了50%。为了上市，圆通速递还成立IPO推进管理小组，早在去年立信会计师事务所就进驻圆通速递进行前期调研。今年，立信会计师事务所与圆通速递签署了正式合作协议，3月1日，正式开展尽职调查工作。

“我们在为圆通速递IPO做全方位的准备工作。”圆通速递一位副总裁向本报记者表示，这项工作早在2011年就开始布局，并力争使圆通速递成为中国第一家民营快递上市公司。

2000年，圆通速递在上海成立。目前，圆通在全国建立了8个管理区、64个转运中心、6000余个配送网点，拥有10万余名员工，服务范围覆盖国内1600余个城市，航空运输通达城市70余个。

圆通速递一位高管曾向本报记者表示，随着网购的井喷，该公司的业务量每年以超过60%的速度增长，占据快递市场快件业务量的15%。2011年，圆通快递业务量达到5.5亿件，同比递增70%，营业额80亿；2012年预计快递业务量达到9亿件。

而为了上市，这两年圆通速递一方面在省会中心城市大力推行直营改革，另外一方面还加强转让中心、全网信息化等基础设施建设。仅与IBM合作推行圆通速递信息化就耗资6亿元。

此外，圆通速递四处网罗人才，擅长资本运作的职业经理人戚建敏就被挖至圆通速递担任副总裁。戚建敏曾对本报记者称，喻渭蛟虽然出身快递“桐庐帮”，但干事大刀阔斧，一直有在快递产业中杀出重围，走出低端的价格竞争的雄心。

目前，圆通速递正筹谋全力发展航空公司，计划投资55亿元在浙江萧山空港新城打造全国航空总部，并在5年内完成。而在2013年，圆通速递全货机计划将增加到8架，运载能力达400吨。

与之配套，圆通的航空基地也在同步发展。圆通在武汉天河机场已买下100亩地，并陆续在北京、上海、深圳等八大城市建立圆通航空基地。

“而未来十年圆通速递将培育20架规模的全货机机队。”戚建敏透露，圆通筹建航空公司的计划不会改变，但可能推进的速度减缓。圆通已经紧锣密鼓地向民航局申请成立航空公司，尚等待批文。

直营改革与IPO

“圆通要上市，必须提高服务质量。”中国快递咨询网首席顾问徐勇认为，圆通要解决这一问题，首先要完成好直营改革。目前圆通全国转运中心城市实现了直营，省会城市全部直营还需要时间，而三线城市加盟商直营需要的时间更长。

圆通起步之初，缺乏资金且缺乏经验，无法进行直营铺点，只好选择加盟模式扩张。

通过加盟模式迅速铺开网络的圆通，解决了资金问题，但与申通、中通、韵达遇到一样的问题，就是网络配送不稳定、管理松散等，这是因为总部无法对二三级加盟商形成有效的约束力，各诸侯加盟商各自为政，低价抢夺市场而导致恶性循环。

快递业内人士透露，2011年圆通速递曾制定“圆通收编三部曲”。其一，经营能力较弱或考核不达标的加盟商，采取或给予部分股权，或给予补偿收编总部，或退出体系。其二，未来2至3年内，将省会城市全部直营管理；其三，未来圆通速递作为集团公司，所有的省会公司成为集团分公司，占有总公司的股份。而分公司与区域的加盟商做相应的股权置换，逐步实现“直营与加盟”相结合的模式。

徐勇认为，因为加盟商为单独的公司，无法与圆通总部以及直营公司的财务报表合并，如果现在上市，圆通只能打包总部以及直营网点的优质资产上市。

不过，在圆通速递直营改革过程中，遭遇了颇多阻力。去年，圆通速递福建福州城市网店一度瘫痪，就是因为在直营谈判过程中，加盟商与圆通利益发生了重大分歧。而这样的矛盾，也陆续出现在其他二三线城市直营改革过程中。

“圆通彻底直营改革不是几年能够完成的。”徐勇认为，因为树大根深，加盟商已经壮大，利益盘根错节。而国内唯一一家全部直营的快递公司顺丰早在1999年力推收权行为，冒着企业倒闭的风险，用三年时间收权成功，奠定了国内民营快递第一品牌的地位。

“圆通发展态势较好，确实需要钱。”徐勇认为，航空快递、转运中心基础设施建设、信息化建设、直营改革都需要大量的资金，这是圆通IPO的动力。