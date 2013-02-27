图解苹果零售战略：中国3%专卖贡献13%销售额

北京时间2月27日消息，在2012年中，苹果总共开设了41家专卖店，创下自苹果开始运营专卖店以来新开店铺数量第二高的一年，仅次于2008年的新开设47家专卖店。

虽然从总数上来看表现健康，但对于苹果零售业务来说，令人惊奇的是新店开张的速度赶不上苹果销售额和零售网络覆盖范围的增长速度。以下图表显示的是苹果历年新开专卖店数量与整体净销售额的对比：

图1：苹果历年新开专卖店数量与净销售额的对比

以上图表中绘出的曲线所显示的是自2006年以来的苹果净销售额变化。

在过去五年时间里，苹果新开专卖店的速度一直都保持在每年40家左右，高于过去七年时间里的每年30家;但是，33%的专卖店数量增长率仍旧是很低的。需要考虑的事实是，2007年中苹果新开设的专卖店数量仅为34家，净销售额以每年70亿美元的速度增长;而在2012年中，苹果新开了41家专卖店，而净销售额则增长了370亿美元左右，相当于2007年增幅的五倍左右。

虽然苹果专卖店的零售表现有所改善(也就是说，每专卖店的平均销售额有所增长)，但苹果自身零售渠道以外的销售额在总销售额中所占比例则已大幅增长。在2007年，苹果的零售营收为47亿美元，在总营收中所占比例为17%;到2012年，苹果的零售营收为191亿美元，在总营收中所占比例为12%，这意味着非零售业务所占比例提高。以下是按地区划分的苹果营收数据：

图2：按地区划分的苹果营收

需要指出的是，这些都是季度数据。以下图表则是按地区划分的苹果专卖店数量对比数据：

图3：按地区划分的苹果专卖店数量对比

通过上述图表可以得出的结论是，苹果零售渠道以外的销售额和专卖店数量对比如下：

美洲地区：销售额所占比例为37%，专卖店数量所占比例为69%(其中63%位于美国市场，6%位于加拿大市场);

欧洲地区：销售额所占比例为23%，专卖店数量所占比例为22%;

日本：销售额所占比例为8%，专卖店数量所占比例为2%;

中国：销售额所占比例为13%，专卖店数量所占比例为3%;

其他亚太地区：销售额所占比例为7%，专卖店数量所占比例为4.5%(全部位于澳大利亚)。

这种对比可以对当前苹果新开专卖店的比例组合作出注解，如下图所示：

图4：按国别划分的苹果新开专卖店数量及其与净销售额的对比

如图所示，在2012年中，苹果在美国市场上新开的专卖店数量在总数量中所占比例仅为15%左右。因此可以作出一种合理的预期，即未来苹果将把新开专卖店的重点放在美国以外市场上，从而解决销售额与零售网络覆盖范围不平衡的现存问题，更好地适应未来增长趋势。