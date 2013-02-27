美团闯千亿？大众点评、去哪儿、携程等变关卡

创始人、CEO王兴在美团2013年的年会上，放出了一页PPT，为美团做了一份在销售数据上的3年规划和8年规划，按照上面的数字，2015年美团营业额的目标是1000亿，而2020年美团的营业额目标则是10000亿。

也就是说，2020年，美团平台上的营业规模要达到今天阿里的零售交易额水平。

但并不准确。美团副总裁王慧文在接受虎嗅采访时屡次强调：“2015年的1000亿，仅仅是团购的销售额。”其他的不算！

王慧文认为，相比以往，如今的团购市场已经进入了“可预测阶段”。“经历过三年之后，我们觉得整个事情的发展趋势其实我们更可预测了。2012年很早期的时候，我们开了一个高管会，当时大家都预测一下今年大概能做到多少个亿，有三个人预测是完全准的，就是55亿。”王慧文解释道，“是否能很好预测一件事情，说明一件事情是从零到一的阶段还是从一到一百的阶段，从零到一的时候你其实是完全无法预测的，只能猜，但是从一到一百的过程其实你是可以用科学的方法来预测的。”

宏观指标，业内人自然都有估算；而经过三年的磨练，美团觉得以下这些微观指标也都是可以预测的，包括：团购行业的“淡季热季”、用户存留度、新用户未来能产生多少购买、消费者的消费频率、单价是多少，等等。

但2015年1000亿的具体路径如何规划？

在王兴的PPT刚刚在微博上流传的时候，虎嗅列出了《美团冲1000亿可以走这7条路》。针对这份“团外人”做出的指南，王慧文表示，“比较幽默，有一些比较可行的，有一些不太可行”，并逐一进行了点评。

先让我们来看下王慧文对虎嗅列出的这七条的回应：

嗅问：是否从存量市场侵蚀其他团购网站份额？

王慧文：这是必须的！

嗅问：是否借力中国O2O市场的自然增长，开发三四线城市？

王慧文：这个说法不见得完全准确，一方面三四线城市我们已经开了一些，实际上我认为如果以增长空间上来说，如北京上海，我们认为还有很大很大空间，再乘几倍没问题吧。美团今年的目标是188亿，是去年55亿的3.4倍，同样，去年北京上海是3000万，今年都过亿没问题。

嗅问：进入汽车、房产等大宗实物团购市场？

王慧文：这个不靠谱，不是我们认同的事情。汽车房产可以做，但也只是玩票性质的做，我们不认为这两件事情跟美团商业模式相关，因为他们的本质都是卖实物，卖方的边际成本非常的高，此前美团实际上都是在卖边际成本低的事情。比如说，电影票，哪怕他交一块钱你都是赚钱的，因为你电影片子那个沉没成本都已经支付了。像这种汽车，如果不收后续的那些保养费的话，每辆车卖出去可能都是亏钱的。

嗅问：进入商旅、教育、集团采购等垂直服务市场？

王慧文：集团采购、商旅等To B的业务我们不太会考虑，教育的话，我们也有单子，但是教育的产品是比较特殊的，我们觉得可以尝试，但是对此并没有明确的看法。

嗅闻：并购？

王慧文：并购聚划算这种想法不可能，他们要卖我们也不太有兴趣。但我们一直在努力收购小团队，主要是收人，比如并购过百货网的10来个人。

嗅问：开发基于移动的产品新形态？

王慧文：美团移动产品其实本身做的不错，占交易总额的30%了，但我们所处这个行业里面其实用户的需求是非常固定的，商家的需求也非常固定。所以关键不是什么产品形态，而是有哪些需求没有被满足。所以我们会在产品上做新的探索，但是我们不认为这个事情会是我们整个这件事情一千亿里面非常重要的增长动力。

嗅闻：借力国民收入翻番计划以及……通胀？

王慧文：如果到2015年的话，我估计可能通胀也通不了多少吧。

回答完虎嗅的七问，可以看到，王慧文对于虎嗅“美团如何到千亿”的意见并不完全满意，既然如此，美团需要给出自己的答案。以下是虎嗅根据对王慧文的采访进行的盘点。