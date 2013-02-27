中兴通讯267亿灰飞烟灭 市值一年缩水超四成

2月26日，中兴通讯股价再度大跌，当日收报每股9.52元，较前一交易日下跌4.03%。至此，中兴通讯股价已较2012年初大幅下跌44.91%，约267亿元市值因此“灰飞烟灭”，市值缩水超四成。

中兴通讯股价的大幅下挫，使得众多重仓中兴通讯的基金损失惨重。据不完全测算，从2011年12月31日到2012年12月31日期间，超过30家重仓中兴通讯的基金累计浮亏超过10亿元。由于股价下跌惨烈，不少损失严重的重仓基金只有无奈选择退出。W IN D数据显示，截至2011年12月31日，重仓中兴通讯的基金为223支，累计持有中兴通讯约18.47亿股;而截至2012年12月31日，只有21支基金重仓持有中兴通讯，累计持有中兴通讯约2.10亿股。和2011年12月31日数据相比，减少了202支重仓基金，减持累计达16.37亿股，减持幅度达到88.63%。

对于中兴通讯的股价表现，《经济参考报》记者联系中兴通讯进行采访，但截至发稿时，中兴通讯方面仍未作出回应。对于中兴通讯糟糕的股价表现，多数市场人士认为和其2012年每况愈下的业绩不无关系。中兴通讯此前公告预计，2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损25亿元到29亿元，同比下降221.35%到240.77%。对此，中兴通讯解释：主要是国内部分系统合同签约迟延、终端收入下降，部分国际项目工程进度延迟等综合影响所致。但部分市场人士则认为，中兴通讯在经营策略、产品销售等多方面均存在急需解决的问题。