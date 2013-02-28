【聚焦】圆通IPO闯关：如何啃下服务质量这块硬骨头

圆通要上市，必须提高服务质量。IPO固然重要，但快递公司的服务提升更为迫切。只有服务提升了，用户量上去了，业绩才能上去，IPO是水到渠成。
圆通速递IPO闯关
经圆通速递证实，圆通已聘请立信进行全方位财务审计服务，圆通速递上市第一阶段尽职调查工作全面展开，进展顺利的话2015年底可以在A股实现IPO。
据报道，为了上市，早在两年之前，圆通就开始盘点快递网点资产，进行股份制改革，同时推进管理改革，全网直营率达到了50%。圆通速递还成立IPO推进管理小组，在去年立信会计师事务所就进驻圆通速递进行前期调研。今年，立信会计师事务所与圆通速递签署了正式合作协议，3月1日，正式开展尽职调查工作。
成立于2000年的圆通速递，这些年在中国电商大潮的催化下快速发展。目前，圆通在全国建立了8个管理区、64个转运中心、6000余个配送网点，拥有10万余名员工，服务范围覆盖国内1600余个城市，航空运输通达城市70余个。
圆通起步之初，由于缺乏资金和经验，圆通无法进行直营铺点，而选择加盟模式扩张。通过加盟模式迅速铺开网络的圆通，解决了资金问题，但也带来了网络配送不稳定、管理松散、加盟商各自为政、客户投诉多等问题。
面对种种问题，圆通速递要实现IPO需要做好哪些工作？
如何啃下服务质量这块硬骨头
有业内人士认为，圆通要上市，必须提高服务质量。IPO固然重要，但快递公司的服务提升更为迫切。只有服务提升了，用户量上去了，业绩才能上去，IPO是水到渠成。
如何提高圆通的服务质量，笔者认为，应该从以下方面入手：
一、提高圆通的信息化水平、自动化水平以及运营管理水平。目前我国拥有自动化分拣设备的快递企业并不多，多数企业也是这两年才刚做到机械化分拣，在一些欠发达省份或者小型快递企业，快件分拣还是靠人工，不仅速度慢、易出错，而且大大增加了企业的劳动力成本。
对此，圆通方面表示，而为了上市，这两年圆通速递一方面在省会中心城市大力推行直营改革，另外一方面还加强转让中心、全网信息化等基础设施建设。仅与IBM合作推行圆通速递信息化就耗资6亿元。
二、变革家族式的管理模式。目前我国几大民营快递企业都是白手起家，企业管理层中不少是当年一起打拼的弟兄，受过正规管理专业教育的少，管理模式上家族制甚至家长制的味道还比较浓，公司管理不够规范，而且快递人员缺乏培训。
对此，圆通速递副总裁戚建敏表示，圆通董事长喻渭蛟虽然出身快递“桐庐帮”，但干事大刀阔斧，一直有在快递产业中杀出重围，走出低端的价格竞争的雄心。
三、逐步将加盟模式改为直营。中国快递咨询网首席顾问徐勇表示，圆通要提高服务质量，首先要完成好直营改革，因为加盟商为单独的公司，无法与圆通总部以及直营公司的财务报表合并，如果现在上市，圆通只能打包总部以及直营网点的优质资产上市。目前，虽然圆通全国转运中心城市实现了直营，但省会城市全部直营还需要时间，而三线城市加盟商直营需要的时间更长。（文/张安然）
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