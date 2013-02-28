携程高层变动或暗藏转型大计：筹谋全在线模式

3月1日起，一直担任携程CEO的范敏将转任总裁一职，并将负责新业务和投资板块，而游学归来的“计算机神童”梁建章将担当CEO一职。

对于此次人事变动，知情人士告诉《第一财经日报》，除了管理层在价格战上的分歧外，更重要的可能是携程正在酝酿一次重大调整，部分股东计划将携程从一家落地式的“电子旅行社”彻底转型为全在线互联网模式公司。

转型？

“其实从梁建章第一天回归携程开始，就预示着他将接替范敏成为CEO，否则他何以此时出现？”知情人士透露，多年来，范敏作为专业旅游人士对携程做出的贡献有目共睹。携程一直持续盈利，并与排名第二的在线旅游预订商艺龙保持极大的差距。所以携程管理层的调整并非因范敏出现重大业绩问题，最可能的是携程可能正在进行的一次转型。

长期研究携程的i美股分析师吴桑茂分析，“计算机神童”梁建章更偏重IT技术对传统预订方式的改造，而旅行社管理层出身的范敏则更注重旅游业务的实际操作。

“由此可见，在董事会看来，技术出身的梁建章更适合将携程打造成互联网公司，而范敏则更适合落地式旅游业务。既然要转型互联网模式，那么梁建章就更适合成为CEO。”知情人士表示，职位的转换也必须各方谈妥条件，所以目前就有了梁建章主管携程日常运营，而范敏主力新业务和投资公司的格局，从某种意义上来说，携程差不多是将麾下业务分为面向大众化客源的日常板块及面向高端客源的豪华旅游两大类。

有业界人士将上述分管格局打趣为携程业务“分家”模式。范敏昨日表示，虽然各自业务重心有所差异，但并非“分家”，大家都同属携程。

不少同业者分析，携程资本方之所以要转型为互联网公司，根本还是在于提升公司股价和市值。去年，中概股在海外集体受挫，大多数中概股股价一路走低，假如携程能转型为互联网模式，降低成本、扩大销售规模，则这个转型概念极可能被投资方认为是拉升股价的利好消息，且转型概念尤其有利于携程的机构投资者。近期，携程裁减一定规模的地面销售人员就是被解读为准备转型的讯号。

在价格战之下，携程2012年四季度净利润3100万美元，同比下滑24%；2012年全年净利润1.15亿美元，同比下滑34%。

基于价格战及携程管理层调整，花旗发布投资报告维持携程股票“卖出”评级。报告还认为，携程加入价格战不但没有让竞争对手退出，反而使得价格战继续升级；此外，携程不仅面临老对手的竞争，还面对许多线下代理机构的竞争，而且他们提供的服务比携程更具吸引力。花旗还表示，通过管理层调整还无法解决携程在在线旅游方面的结构性弱点。

范敏变“超脱”

1999年，掌握技术的梁建章、具创业想法的季琦、资本高手沈南鹏及旅游专业人士范敏创立携程。而随着季琦的离开、梁建章的游学海外、沈南鹏投身投资后，携程创始人团队中只有范敏一直留在携程。

去年，梁建章突然回归携程，“分歧在当时可能已产生，从范敏的角度来说，一定要做好旅游产业，低价一直不是携程的风格，携程一贯强调高品质非低价，因此他在开拓中高端度假旅游方面下足功夫，包括收编定位高端豪华旅游的鸿鹄逸游。然而去年在线旅游市场陷入价格战，而梁建章是倾向于打价格战的。”知情者透露。

此前记者专访梁建章时，他明确表示，“薄利多销”产品未来将在携程大幅提升比例。

尽管范敏并未公开反对过价格战，但他目前更多的心思放在了“鸿鹄逸游”上，除了从台湾地区请来资深人士游金章担任“鸿鹄逸游”CEO之外，范敏也频繁出席和参与“鸿鹄逸游”的活动与运作。

昨日，范敏对记者笑言：“3月1日后，梁建章将更多负责携程日常运营工作，我更多的精力会放在新业务和投资方面，包括高端旅游‘鸿鹄逸游’。同时，携程即将成立专门的投资公司，我将会在投资方面做更多工作，投资公司在今年主要会在休闲旅游服务企业、创新业态和国际市场进行相关投资、参股、收购等。任职总裁后，我觉得我的工作状态会更‘超脱’。”