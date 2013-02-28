社交电商新思路：评论Facebook帖子即可购买

美国歌手蒂姆·麦格罗在Facebook上销售新专辑

北京时间2月28日早间消息，美国著名乡村音歌手蒂姆·麦格罗(Tim McGraw)周二宣布，将利用电子商务平台Chirpify，通过Facebook的帖子销售新唱片，成为首批通过该网站的状态更新销售唱片的音乐人之一。

麦格罗的团队将利用Chirpify鼓励Facebook粉丝在评论区域中输入“buy”(购买)，从而立刻购买他的最新专辑《Two Lanes Of Freedom》的特别版。

此举标志着Chirpify开始进军Facebook。该公司创立于2011年，最初的业务是借助Twitter消息展开快捷交易。这家总部位于波兰的公司随后很快又支持了Instagram，现在又开始向Facebook扩张。

Chirpify CEO克里斯·特索(Chris Teso)说：“Chirpify将面向部分顶级品牌和音乐人开放服务，允许他们在评论中开启购买功能。随后还会展开更大范围的推广，并正式发布这项功能。”

Chirpify将与Facebook整合，使得用户只需要在销售产品的帖子评论中输入“buy”，即可购买待售产品。倘若该用户已经开始使用Chirpify，只需这一步便可完成交易。

特索表示，麦格罗的专辑不到24小时就销售一空，但他并未透露通过Facebook或是Twitter和Instagram销售的数据。

虽然非常新颖，但Chirpify的这种购物模式对多数社交网络用户而言有些过于前卫，尤其是那些不愿花时间注册其他服务的用户。不过，得益于麦格罗、Kat Von D和Green Day等名人的帮助，该服务还是获得了不少用户的青睐。