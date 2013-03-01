电商还是“电伤”？关键在于看懂电商、出奇招

28日，虎嗅网发表了一篇文章，题为：“电伤”是如何产生的?一位电商从业者解剖传统企业的“电伤”逻辑，提到，再电商中被电伤已经不是新鲜事，反而觉得不被电伤过才不正常。

同时，看到中新网的消息，除海尔外，还有17个家电品牌已经和天猫达成战略合作的效益，而海尔在天猫的销售额已经超亿。海尔电子商务公司CEO杨励耕甚至预计，2013年大家电网络销售将大爆发。

最近顺丰优选也扩大了自己的电商范围，开通上广深常温食品配送。

一边是“电伤”，一边是大举进攻，传统业进入电商究竟是什么状态？

同样，在电商业内，2012的双11这个人造节日，淘宝天猫创收191亿，28日消息，阿里巴巴将推出中国供应商免费会员服务，最早将于4月1日施行。马云的电商生意仍在风风火火地继续下去。而凡客诚品CEO陈年称中国服装行业处于整体滑坡，甚至几近崩溃的边缘。整个行业都面临内忧外患，库存积压、资金断流、市场费用高居不下⋯⋯各执一词。

27日，阿里巴巴集团研究中心发布了一项研究，预计2020年，中国的电子商务规模(包括B2B在线交易)将达到30万亿，成为全球第一大电子商务经济体。

也就是说，就是发展前景非常广阔，同志仍需努力啊。

当然，虎嗅也笑称，全民全企电商时代拉开帷幕啦。大部分人都伤在这个时期，不明时局，不明是非的就这么稀里糊涂的搞起了电商，无论是落户淘宝的，还是落户京东的，等待他们的是一葫芦的迷魂药。原来，淘宝店铺不是这么简单和好玩的，原来不是开了店铺就有人来买啊，原来京东的成本那么高啊，原来……原来这才是“电伤”的原因。

消费过程中的消费者永远只有两种，明确需求和模糊需求，且后者居多。如何让明确需求的用户快速选择购买，如何让模糊需求的用户快速明确，这就是目前电商各平台需要解决和提升的点。虎嗅告诫道，经营者，只有从这个角度去理解，才能真正看懂电商和正确理解电商。真心希望各企业主们，切莫盲从一些概念与风潮，也切莫草率定夺一些决策。

那现在又有哪些可以深挖掘的电商思路？不妨再整理一下。

1、 顺丰模式：用物流网络缩短供应链

新浪科技表示，数据显示，目前食品在电商里所占的比例不到3%，顺丰集团认为这是一个重要的机会。 事实上顺丰集团一直有“食品”情结，希望给用户带去高品质的食品，在香港推出了“顺丰E商圈”平台。另一方面，顺丰集团向下游渗透的“便利店”实体业务，也涉及食品的采购及销售。

“用顺丰的物流能力缩短供应链，这对我们来说是很重要的商业模式。”李东起说。 这在李东起看来，“缩短供应链”才是电商的“创新”。他认为电商平台只是一个渠道，而其他电商在推广方面的创新，比如用微博微信及移动客户端等，都只是一个技术层面的推广，当一个潮流到来顺丰优选只要跟着做就行，但供应链的创新却是最难的。

李东起强调，做一个电商平台的本质，无非是缩短供应链、取消中间环节，最好能把供应商和客户进行双向对接和选择，从而减少中间的物流成本。

2、社交电商新模式：评论Facebook帖子即可购买

据新浪称，北京时间2月28日早间消息，美国著名乡村音歌手蒂姆·麦格罗(Tim McGraw)周二宣布，将利用电子商务平台Chirpify，通过Facebook的帖子销售新唱片，成为首批通过该网站的状态更新销售唱片的音乐人之一。

Chirpify将与Facebook整合，使得用户只需要在销售产品的帖子评论中输入“buy”，即可购买待售产品。倘若该用户已经开始使用Chirpify，只需这一步便可完成交易。

特索表示，麦格罗的专辑不到24小时就销售一空，但他并未透露通过Facebook或是Twitter和Instagram销售的数据。

虽然非常新颖，但Chirpify的这种购物模式对多数社交网络用户而言有些过于前卫，尤其是那些不愿花时间注册其他服务的用户。不过，得益于麦格罗、Kat Von D和Green Day等名人的帮助，该服务还是获得了不少用户的青睐。

3、电商下乡:处女地有潜力

据北京商报报道，“什么时候咱们能像在大城市网购一样，可以随便选快递，享受同城低邮费，还能当日达，退换货又快啊？”身处云南大理的李小姐经常发出这样的感叹。不难发现，在商品多样性和物流相对较差的四五线城市及农村，人们希望通过电商渠道购物的意愿反而更强烈。

数据显示，随着中国互联网发展的趋势，除网购已经非常成熟的一线城市外，南通等三四线城市异常活跃，单日交易额均超过1.2亿元。中西部区域和农村的网购异军突起，在甘肃、新疆、山西、青海表现得尤其明显，其中新疆、甘肃单日交易额分别接近2.7亿元、1.9亿元。以前这些地区物质、文化生活相对单调，但是，随着互联网的普及，他们对新兴事物的兴趣远超大城市居民。三四线地区人们的生活方式和需求更代表了国内的主流。业内人士认为通过天猫“双11网购狂欢节”可以看出，三四线城市消费力爆发，将成为掀起网络购物下一浪的重镇。

目前，国内电商格局仍未落定，竞争将在未来几年更加白热化。然而，电商企业已经在一线城市杀红了眼，渗透进二三线及农村市场已成为各家电商的默契之选，与此同时，二三线及农村市场的网购信任程度和物流等制约因素也逐渐凸显。如何拓展这一新兴的市场，是电商大佬们所共同面临的问题。

4、美妆电商 目标锁定 “女性钱袋”

2月27日，乐蜂网举行大型的年度促销活动“桃花节”，推出3折封顶、1元秒杀，花粉（积分）换现金等优惠；聚美优品则透露，将在3月1日发起价格战，双方剑拔弩张、火药味十足。

两者撞车是不谋而合吗？其实，从此前的“聚美体”和“乐蜂体”的相互过招已见端倪。先是聚美优品在官方微博中以“聚美体”暗讽乐蜂网的达人经济模式，乐蜂网则以“不论你有没有品，我要正品”回应。继而，有网友发现，在百度中搜索乐蜂网原创的“不美不活”广告语关键词，会同时出现聚美优品的广告语“不美不活？”，二者只差一个标点符号。

中国电子商务在经过数年的拼杀与发展后，逐渐细分出女性消费市场，涌现出乐蜂网、聚美优品等一批美妆电商，围绕“女性钱袋”各施奇招，抢滩方兴未艾的女性网购市场。