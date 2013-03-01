【聚焦】聚美乐蜂“熟女经济”大PK：谁是受益者？

3月1日，国内两家化妆品B2C电商营销大战如约上演。一个是“为自己代言”，一个是“不美不活”，聚美优品VS乐蜂网，陈欧VS李静，谁将是这场PK的受益者？

聚美 乐蜂“对垒”

一面是乐蜂网在2月27日举行大型的年度“桃花节”促销，一面是聚美优品将在3月1日当天启动周年大庆。为了争夺市场和用户，双方不惜血本，大规模的广告投放和大力度的促销折扣让两家化妆品电商巨头深陷战火之中。

聚美优品在3月1日启动周年大庆

乐蜂网发起3月1日比价活动

事实上，过去一个月里，乐蜂网和聚美优品已经展开交锋。先是聚美优品在官微中以“聚美体”暗讽乐蜂网的达人经济模式，而乐蜂网则以“不论你有没有品，我要正品”等不美不活体回应。此外，聚美优品也在百度的竞价广告位上做了文章。有网友发现，在百度中搜索乐蜂网原创的“不美不活！”广告语关键词，会同时出现聚美优品的搜索广告“不美不活？”，二者只差一个标点符号。

对此，聚美优品CEO陈欧在接受采访时表示，此次的营销思路和策略由管理层和市场团队亲自操刀，以创新、富有正能量的广告词和视频来迎合目标用户群的口味。

“熟女经济”大PK

当前化妆品B2C网站的主要标签是“女性”和“时尚”，这就意味着化妆品B2C网站做的就是“熟女经济”，因此他们在营销到服务的全流程都以要贴合女性网购用户为核心，深度挖掘女性用户在细分市场或者多品类的购物需求，并提供深度的服务内容。

虽然都是中国网购化妆品B2C，但是乐蜂网、聚美优品的定位有所差别。据易观智库分析，聚美优品是以化妆品团购为突破点，以聚焦用户为重点价值的平台，经营品类以化妆品为主，但是目前已经在品类上横向扩张；而乐蜂网是基于明星达人资源和传统媒体资源优势，定位于服务互联网用户的专业平台，经营服务以化妆品网购为核心，目前也已经在品类上横向扩张。

“一个拼流量：女性+团购，聚美优品总体流量优势明显，用户基数大。一个拼粘性：明星+正品+时尚，乐蜂网用户粘性稳定，用户访问次数和深度胜于对手。”爱乐活总编辑金错刀说。

那么聚美优品、乐蜂网谁更有优势？易观智库分析，主流化妆品B2C当中，聚美优品总体流量优势明显，用户基数大，乐蜂网用户粘性稳定，用户访问次数和深度胜于对手。乐蜂网在上游供应链方面优势明显，在主流品类覆盖上明显优于聚美优品，这些优势最终将体现在价格竞争当中。

谁是受益者？

乐蜂网与聚美优品价格战“火药味”渐浓，中国化妆品B2C网站的竞争正走向白热化，谁将是最终的获益者？

对此，电商圈人士分析认为，无论此次对攻哪一方会最终赢得胜利，乐蜂网和聚美优品都是内在受益者，而消费者最终会沦为其抢夺制高点的一步棋子。不过在此轮促销的较量中，双方都在以低价作为引诱点，虽然能在短时间内推升品牌知名度和网站订单量，但是对用户粘度、忠诚度的提升帮助不大。

值得注意的是，乐蜂网同聚美优品有着共同的投资人红杉资本。据公开资料显示，聚美优品上线以来便获得了新东方创始人徐小平等国内知名天使投资人，以及国际 最大风险投资基金红杉资本的数千万美金高额投资。而在2008年，乐蜂网也曾获得了来自红杉资本的首轮投资，金额达到上千万元。

设想一下，会不会存在这种情况，聚美和乐蜂“对垒”，红杉资本“观战”，无论谁赢都不重要，重要的是红杉资本投资的者两家公司都在价格战中赢得了关注度和大量的订单。（文/张安然）