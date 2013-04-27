亚马逊成功秘诀：从销售实物转向数字产品

北京时间4月27日消息，国外媒体周五发表分析文章称，亚马逊似乎已经找到了更赚钱的诀窍：销售更少的实物。

亚马逊周四发布的财报显示，公司第一季度营收增长速度放缓，且第二季度的业绩预期令人失望。这也让外界对亚马逊在美国之外的业务是否健康存有疑问。

不过这掩盖了亚马逊美国业务正在进行根本性转变的实质。这家曾专门经营网络图书和其它物品销售的互联网零售巨头，正快速的在数字世界努力做同样的事情。亚马逊的数字业务利润率更高，这部分的由于电子书、音乐和视频便于存储，能够高速通过电子方式进行传输。

通过快速扩展第三方商户业务，将会有助于提高亚马逊的利润率。麦格理证券分析师本·沙赫特（Ben Schachter）表示，“从长期来看，此项业务确实有助于提升亚马逊的利润率。亚马逊不需要再把货物放在卡车上，然后再发送货物。”

2013 年第一季度，亚马逊净货运费所占销售额的比例为4.7%，低于上年同期的5.1%。亚马逊一直不断扩展零售业务，这也导致公司利润率出现下滑，如让配送中 心离消费者更近，向合作伙伴支付更多的资金来为其发送货物。不过与此同时，亚马逊也在激进的多元化扩张，增加数字内容、广告和AWS云计算服务营收。

在亚马逊周四的财报当中，该公司还公布了第一季度的14个亮点：除一个之外剩余全部与数字业务相关。亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）谈到了亚马逊关于制作自由电视节目的努力。亚马逊的电视节目将通过互联网，而不是DVD的形式进行播放。

值得注意的是，亚马逊首席财务官汤姆·斯库塔克（Tom Szkutak）在电话会议中表示，该公司第一季度最畅销的十款产品全部为数字产品或Kindle设备。斯库塔克说，“这是我们第一次看到这种情况。”

数字扩张

从短期来看，从开始网络销售图书的亚马逊将面临着数个挑战。该公司的业务面临着欧洲经济的萧条，以及难以进入中国等新兴市场的挑战。在中国市场，来自阿里巴巴等竞争对手的竞争正在不断加剧。在亚马逊的高管强调了宏观经济挑战之后，亚马逊股价在周四的盘后交易中下跌3%，报收于267美元左右。

不过市场分析师认为，从长期来看，亚马逊激进的向数字内容扩张--如以近乎成本的价格销售Kindle，免除多半的竞争--将成为制胜的战略。亚马逊当前主要通过使用价格策略，让自己的内容被更多的消费者所接受。

无 论是廉价销售Kindle电子书阅读器还是Kindle Fire平板电脑，或是把订阅用户和点播视频捆绑在一起，亚马逊认为自己能够让用户再次引起注意。随后，亚马逊已经扩展进入原创视频内容制作市场。上周， 亚马逊发布了14部原创电视剧的试映集，允许美国和英国用户免费观看。

亚马逊同时还蚕食了苹果的数字音乐业务。在过去的五年当中，亚马逊在数字音乐市场的份额增长了两倍，规模已经等同于苹果的三分之一。此外，亚马逊的云计算部门AWS还向更多的企业提供了数字服务。AWS去年的营收达到18亿美元，预计仍将保持快速增长。

在 最近的一个季度，包括AWS北美业务及广告服务的亚马逊“其它”业务净营收增幅达到59%。投资公司Topeka Capital分析师维克多·安东尼（Victor Anthony）就此表示，“亚马逊确实在调节其货运成本。AWS是这一努力的重要组成部分，广告营收也让亚马逊从中受益。我们认为这种情况仍将得到改 进。”