“以客户为中心的业务转型”加速企业成长

5月15日上午，在地处东三环的万达广场7层，IBM全球企业咨询服务部大中华区总经理Nancy E. Thomas女士慷慨陈词: “今天，我们正处在大数据的时代。由社交媒体、移动、物联网和数字化引发的大数据不仅改变了人们的生活方式，也要求企业重新考虑企业的运作模式，满足端到端的客户体验。这对中国企业来说是一个新的机遇。”

她指出，面对海量数据，企业需要从中分析出有价值的洞察，从而有效地预估未来，辅助商业决策。这要求企业定义统一的跨渠道视图去全面接触客户、在更深入及更可行的客户洞察基础上协作、创造一流的营销能力、根据变化的客户需求优化供需、创新业务模式以及产品和服务、增强合作伙伴和供应商的可视化。

在新的趋势下，企业还需要分析洞察客户个性化需求，并逐步调整商业运作的重心，从后端转向前端，围绕客户的个性化需求进行生产供应的最优化转型。随着客户与企业的交互方式不断改变，企业在及时响应客户需求之外更应该提升创新能力，从而为其提供更优质的产品与服务，提升用户体验。用整合企业的理念统一流程与标准，进行资源优化与共享，以此降低成本、提升运营效率并创造共享价值。

由于前端客户关系发生了根本的变化，IT也将从后端转至前台。IBM认为以客户为中心的业务转型包括两大方面，分别是前线业务数字化和全球整合企业。

前线业务数字化

今天，客户拥有不计其数的途径获取信息，同时能够瞬时与全世界分享，社交网络与移动商务彻底改变了买方与卖方的关系，客户对于服务、价格、交付的期待史无前例的高涨，这些彻底改变了产品的查询、生产、分销过程。

在前端，前线业务数字化应重新思考人与他人、组织、政府、企业之间的互动交易方式，以及如何产生互惠的价值。在后端，借助全球整合企业模式，从根本上转变基础设施以支持并资助新的互动参与方式，使企业转变为整合、弹性和简洁的运作模式。

面对多样化的订单需求和跨地域的管理要求，简化从业务到财务的管理和复杂流程，国内印制电路板行业领先企业崇达电路从最初的技术推动生产向即时响应客户的终端需求拉动模式转型。IBM咨询服务帮助崇达电路构建支持未来业务和集团管控要求的信息系统平台，实现即时响应客户需求，并逐步建立财务业务一体化集成系统，提高管理水平。该项目还将前端客户需求洞察与后端生产及供应链整合，最终实现以客户为中心的业务转型。

全球整合企业

前线业务数字化的基础是能够加速增长、提高生产力和促进变革的全球整合企业。全球整合企业是中国企业现代化的关键途径。在全国范围内，企业发展过程中往往会由单一地域单一运作模式，发展到多地域集团管理。随着企业规模不断壮大，全国范围内跨地域、跨部门协作成为制约企业发展的瓶颈。企业应在全国范围内朝整合企业迈进。整合企业能够使得企业加强全国范围内的业务协同，通过企业“后台”整合，统一标准的流程，集中与共享资源实现有力的管控，在全国乃至全球范围内整合资源，降低成本并提升运营效率。

全球整合企业强调由功能性节约成本转向通过价值服务驱动利润增长，带来全球范围内的持续发展。它将为企业带来包括实现业务的可持续增长、提高对市场变化的快速响应能力、提高生产率和竞争力、提供实现全球化的模式、优化跨区域和跨业务的管理、促成企业的改革与现代化在内的六大价值。

穗宝集团在拥有多个生产基地，多个销售公司，多个品牌产品、多级渠道（经销、酒店、出口、电商、零售）的生产体系和营销体系的新布局下，需要在全国范围内整合资源、优化供应链布局、统一财务管控。穗宝集团原有的信息化基础因其发展规模迅速壮大而面临升级换代的挑战，IBM咨询服务帮助穗宝集团梳理和规范了内部运营流程并固化到系统，使得穗宝集团信息化实现“再现代化”。同时IBM咨询服务为其提供ERP优化、渠道管理、零售管理、财务预算等多个方面的集团化转型帮助，并针对集团多公司交易的复杂程度，帮助其统一集团化财务核算规范，打造具有家具行业特色的敏捷、柔性的供应链体系，灵活响应前端市场需求，为穗宝集团实现“再现代化”迈向全国整合企业，向以客户为中心的业务转型提供了有力支持。