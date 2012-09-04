骆琳任供销总社理事会副主任



骆琳（资料图）



全国供销合作总社第五届理事会第五次全体会议召开。

9月4日，中华全国供销合作总社第五届理事会第五次全体会议在京召开。中央组织部干部四局巡视员、副局长钟海东同志在会上就中华全国供销合作总社理事会主任变动及理事会副主任候选人情况向大会作了说明，杨传堂同志不再担任总社理事会主任职务，提名骆琳同志为总社理事会副主任(正部长级)候选人。根据中央决定，会议按照社章履行了杨传堂同志不再担任总社理事会主任的程序，选举了骆琳同志为总社理事会副主任。总社党组副书记、理事会副主任李春生主持会议并讲话，总社领导顾国新、赵显人、佟宝君、戴公兴、蒋省三、诸葛彩华、王啉出席会议。

李春生代表总社党组、理事会就年底前工作进行了部署。他指出，现在距年底还有3个月26天，党的十八大也将在此期间隆重召开。做好这期间的工作，确保全年任务圆满完成、各项事业平稳向前推进，对于推进供销合作事业持续健康发展，促进社会和谐稳定，为党的十八大胜利召开营造良好环境，都具有特殊而重要的意义。供销合作社系统要牢固树立大局意识，切实把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到推动供销合作社科学发展的各项目标任务上来；要紧紧抓住和用好重要战略机遇期，抓住当前国家重视发展现代农业、扩大国内需求、加快流通产业发展、支持小微企业和服务业发展等带来的机遇，加快转变经济发展方式，不断拓展供销合作社新的发展空间，实现规模实力的快速增长和质量效益的稳步提升。全系统要按照总社五届四次理事会议提出的要求，狠抓落实，突出抓好经济运行，加强宏观经济形势的分析研判，进一步加大系统工作的指导力度，尤其是要高度重视企业工作，下大力气强化企业内部管理，降低成本费用，严格管控风险；下大力气狠抓业务经营，开辟新的增长点，切实提升经济效益，保持企业经营平稳较快增长，确保全年目标任务的圆满完成。

李春生强调，全系统要全力做好维稳工作，为党的十八大胜利召开营造良好环境。要高度重视，充分认识当前做好维稳工作的重要意义，按照总社及地方党委政府的安排和要求，层层分解落实工作责任，形成统一领导、各负其责、齐抓共管的工作格局。要加大安全管理力度，深入开展矛盾纠纷排查与化解，有效防范和化解各种问题，避免各类事故的发生。要制定完善应急预案，切实做到早发现、早报告、早化解，牢牢把握工作的主动权，有效防范和化解各种影响维稳工作的风险。李春生表示，党的十八大是在全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期召开的一次十分重要的会议，大会将进一步明确今后一个时期党团结带领全国各族人民全面推进中国特色社会主义伟大事业的前进方向及重大战略部署。供销合作社系统必须认真做好学习贯彻党的十八大精神的准备，把思想认识和行动真正统一到党的十八大精神上来。全面深化“坚持主题主线，竭诚服务三农，建设社员之家”主题实践活动，努力形成风清气正、奋发进取、团结共事的良好氛围。要认真组织学习宣传贯彻活动，采取多种形式，学习宣传党的十八大精神，全面掌握十八大精神的基本内涵，深刻领会党的十八大精神实质。要用党的十八大精神统领供销合作社改革发展，认真谋划今后一个时期的供销合作社工作，进一步推动供销合作事业加快发展、科学发展，不断开创中国特色供销合作事业发展的新局面。

根据《中华全国供销合作总社章程》的有关规定，新任江苏省供销合作社主任黄宝荣、江西省供销合作社主任吴伏生、陕西省供销合作社主任陈纯山、新疆维吾尔自治区供销合作社主任戎军、厦门市供销合作社主任刘奇光、济南市供销合作社主任马平6位同志替补为总社理事会理事。

总社五届理事会理事出席会议；省级社监事会领导、总社机关各部局主要负责人，中国供销集团及其成员企业、在京直属单位党政一把手列席会议。

骆琳同志简历

骆琳，男，汉族，1955年9月生，辽宁大连人，1976年4月加入中国共产党，1974年8月参加工作。在职研究生学历，经济学硕士学位。

曾为辽宁省新金县瓦窝公社知青。历任瓦窝公社团委副书记，徐屯大队党支部副书记，大连制药厂工人、团委干事。1978年10月至1982年7月在沈阳药学院学习。1982年7月任沈阳药学院团委副书记。1983年2月任共青团沈阳市委副书记。1985年4月任共青团沈阳市委书记(其间：1986年3月至1986年8月在辽宁省委党校中青干部培训班学习)。1989年1月任共青团辽宁省委副书记(其间：1992年3月至1992年7月在中央党校地厅级干部经济管理进修班学习)。 1992年12月任共青团辽宁省委书记。 1994年12月任辽宁省抚顺市委副书记(正厅级)。1996年2月任辽宁省抚顺市委副书记、市长(其间：1992年8月至1997年6月参加辽宁大学企业管理专业在职研究生学习)。1997年11月任辽宁省政府副秘书长、办公厅主任(其间：1998年8月至1999年7月在中央党校一年制中青年干部培训班学习)。1999年11月任辽宁省葫芦岛市委书记。2000年11月任辽宁省委组织部部长。2001年4月任辽宁省委常委、组织部部长。2006年10月任辽宁省委副书记、省委党校校长(兼)。2008年1月任辽宁省委副书记，省政协主席、党组书记，省委党校校长(兼)。2008年12月任国家安全生产监督管理总局局长、党组书记。

中共第十七届中央候补委员，第十一届全国政协委员。