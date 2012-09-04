统计局报告称中国工业经济实力大幅提升

核心提示：报告公布的数据显示，2003-2011年，我国规模以上工业增加值年均增长15.4%，其中2003-2007年年均增长17%。

中新网9月4日电 据统计局网站消息，统计局今日发布了《工业经济实力大幅提升 经济结构不断优化》报告。这也是统计局“从十六大到十八大经济社会发展成就系列报告”之八。报告公布的数据显示，2003-2011年，我国规模以上工业增加值年均增长15.4%，其中2003-2007年年均增长17%。

以下为报告全文：

工业经济实力大幅提升 经济结构不断优化

——从十六大到十八大经济社会发展成就系列报告之八

党的十六大以来的十年，是工业化进程深入发展、工业整体实力迅速提高的十年，是深入贯彻落实科学发展观、工业经济结构不断优化的十年，是积极利用加入世界贸易组织机遇、工业水平奠定世界地位的十年。十年来，工业领域充分利用工业化进程加快和加入世界贸易组织带来的机遇，坚持科学发展，坚持快速发展，工业经济规模快速扩张，结构不断优化，质量不断提高。

一、工业生产规模不断扩大，成长为全球工业经济一支举足轻重的力量

工业保持较快增长。2003-2011年，我国规模以上工业增加值年 均增长15.4%，其中2003-2007年年均增长17%。国际金融危机爆发之后，我国迅速采取有力措施，积极应对巨大冲击，很快走出低谷，保持了平稳 较快发展的良好态势，在遭受危机冲击最严重的2009年，规模以上工业依然保持了11%的增速，为全球经济的稳定与发展，作出了巨大的贡献。 2003-2010年，工业对国民经济增长的年均贡献率超过45%，是拉动国民经济平稳较快发展的重要动力。

工业实力不断增强。2011年，规模以上工业主营业务收入达到84.2万亿元[1]，比2002年增 长6.7倍；资产总计达到67.6万亿元，增长3.6倍；利润总额达到6.1万亿元，增长9.6倍。主要工业产品规模扩张迅速。据初步统计，2011年， 微型计算机产量达到3.2亿台，比2002年增长20.9倍；移动通信手持机11.3亿台，增长8.3倍；集成电路720亿块，增长6.5倍；家用电冰箱 8699万台，增长4.4倍；房间空气调节器1.4亿台，增长3.4倍；彩色电视机1.2亿台，增长1.4倍；粗钢6.8亿吨，增长2.8倍；生铁6.3 亿吨，增长2.7倍；水泥20.9亿吨，增长1.9倍；平板玻璃7.4亿重量箱，增长2.1倍；纱2900万吨，增长2.4倍；布837亿米，增长1.6 倍；汽车1842万辆，增长4.7倍；发电量达到4.7万亿千瓦小时，增长1.8倍。

工业在全球制造业中的影响力不断提升。据美国经济咨询公司环球通视数据，2010年我国制造业产出占世界的比重为19.8%，超过美国成为全球 制造业第一大国。据中国社科院相关资料，在世界500种主要工业品中，我国有220种产品产量居全球第一位，其中粗钢、电解铝、水泥、精炼铜、船舶、计算 机、空调、冰箱等产品产量都超过世界总产量的一半。据德勤和美国竞争力委员会发布的《2010全球制造业竞争力指数》报告，2010年我国制造业竞争力指 数在被评的26个国家[2]中排名第一。

具有国际竞争力的大企业迅速增加。2010年，大中型工业企业数量达到4.7万家[3]，是2002年的2倍，实现产值43.4万亿元，占规模 以上工业总产值的62.1%，比2002年提高3.2个百分点。2011年，《财富》杂志公布的世界500强中，中国内地企业上榜57家，比2002年增 加46家。57家上榜企业中工业企业达到29家，其中制造业企业20家。

二、工业经济结构不断优化，效益水平逐步提高

多种所有制经济共同发展。一是国有经济布局和结构调整取得成果。2011年，规模以上工业国有控股企业实现产值22.1万亿元，占规上工业的 26.2%，其中，在煤、电、油、气、水的生产和交通运输设备制造等关系国计民生的重要领域，所占比重达到40%-95%；在冶金、有色等原材料领域，比 重达到25%-40%；但在多数竞争性行业比重在10%以下。二是私营企业快速壮大。2005-2011年，规模以上私营工业企业增加值年均增长 22.1%，增速高于其他所有制类型企业。2011年，私营企业工业总产值达到25.2万亿元，比2002年增长18.5倍，占规模以上工业的 29.9%，比2002年提高18.2个百分点。三是港澳台及外商投资经济仍发挥重要作用。2011年，规模以上港澳台及外商投资工业企业实现工业总产值 21.8万亿元，比2002年增长5.7倍，占规模以上工业的25.9%；吸纳就业2574万人，占规模以上工业的28.1%。

产业转型升级效果明显。一是装备制造业实力显著提升。2004-2011年，规模以上装备制造业增加值年均增长17.8%，增速比规模以上工业 高2.7个百分点。2011年，装备制造业总产值达到27.7万亿元，比2002年增长6.4倍，占规模以上工业比重达到32.8%。重大技术装备自主化 水平明显提高，如目前我国钢铁产业炼钢主体设备90%实现了国产化，已经具备了全流程自主设计、自主集成建设千万吨级现代化钢铁基地的能力。某些装备制造 达到国际先进水平，如风力电机等行业技术水平跃居世界前列。二是高技术制造业快速发展。2004-2011年，规模以上高技术制造业增加值年均增长 16.8%，增速比规模以上工业高1.6个百分点。2011年，高技术制造业总产值达到8.8万亿元，比2002年增长4.9倍，移动电话、彩电、计算 机、部分药物等主要高技术产品的产量居世界第一。在信息领域，集成电路芯片设计能力大幅提升，12英寸集成电路芯片制造能力和设备配套能力显著增强；在航 空航天领域，载人航天、探月工程、北斗导航等取得重大进展；在生物领域，创新药物和疫苗、基因工程、诊断试剂、生物育种等产业创新活力旺盛，成为高技术产业发展的新引擎。

中西部地区工业发展快于东部。2004-2011年，中部和西部地区规模以上工业增加值年均增长16.6%和16.4%，分别比东部高2和 1.8个百分点。2011年，中部地区规模以上工业总产值达到16.1万亿元，占全国的19.1%，比2002年提高5.5个百分点，对全国规模以上工业 增速的贡献率由2004年的16.7%提高到2011年的28.9%。西部地区规模以上工业总产值达到11.8万亿元，占全国的14%，比2002年提高 2.9个百分点，对全国规模以上工业增速的贡献率由2004年的11.3%提高到2011年的18.5%。

工业经济效益水平不断改善。2011年规模以上工业劳动生产率[4]达到92.1万元/人年，比2002年增长3.6倍；规模以上工业总资产贡 献率达到16.1%，提高6.6个百分点；成本费用利润率达到7.7%，提高2.1个百分点。规模以上工业单位增加值资源消耗量和污染物排放量大幅下降。

三、工业出口保持较快增长，进出口结构不断优化

出口保持较快增长。2001年加入世界贸易组织以来，“中国制造”与世界经济的融合进一步加快，我国工业出口保持快速增长。2011年，规模以 上工业出口交货值达到10万亿元，比2002年增长4倍。2003-2007年，工业企业出口交货值占工业销售产值的比重平均达到19.4%。2008年 以来，面对国际金融危机的冲击，我国在扩大内需方面取得了积极进展，在一定程度上弥补了出口增长趋缓的冲击。2008年出口交货值占工业销售产值比重为 16.7%，2011年下降到12%。

产品进出口结构优化。十年来，我国工业产品进出口结构不断优化，中高端产业国际竞争力增强。2011年，规模以上装备制造业出口交货值6.5万 亿元，比2002年增长5.6倍，占全部规模以上工业出口交货值的65.4%，比2002年提高16.4个百分点。与此同时，先进技术、设备、关键零部件 进口快速增长。据海关统计，2011年我国进口机电产品7533亿美元，比2002年增长3.8倍；进口高新技术产品4630亿美元，增长4.6倍。

总之，十六大以来，工业领域认真贯彻落实科学发展观，坚持走新型工业化道路，从容应对加入世界贸易组织后的新变化，经受住了国际金融危机以及其 它不利因素带来的冲击，工业生产实现又好又快发展，在全球工业经济的影响力不断提升。但我们也要清醒地认识到，我国工业发展依然面临着一些突出矛盾和问 题。特别是与可持续发展要求相比，经济结构仍不尽合理。如高耗能产业增长过快，对资源、环境带来很大压力；一些领域盲目投资、产能过剩问题进一步暴露，淘 汰落后产能工作难度加大；工业自主创新能力不足，核心技术和高端人才缺乏；区域经济发展不平衡、不协调问题依然突出等。必须深入贯彻落实科学发展观，实现 经济发展方式的根本性转变，进一步促进我国工业经济又好又快发展。

注：

[1] 来源于2011年规模以上工业年报数据，下同。

[2] 包括中国、印度、韩国、美国、巴西、日本、墨西哥、德国、新加坡、波兰、捷克、泰国、加拿大、瑞士、澳大利亚、荷兰、英国、爱尔兰、西班牙、俄罗斯、意大利、南非、法国、比利时、阿根廷和沙特阿拉伯。

[3] 按照国家统计局2003年《统计上大中小型企业划分办法》划分。

[4] 平均每人创造的工业总产值。