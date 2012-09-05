发改委：重大在建续建项目等实行即报即审

核心提示：今年企业债发行将进一步向重要产业项目倾斜，绿色通道类项目将即报即审、简化程序、尽快发行。

中国证券报记者获悉，今年企业债发行将进一步向重要产业项目倾斜，发改委已按照债券资金投资的领域，将今年企业债申报分为绿色通道、重点支持和正常审批三 类。其中，绿色通道类项目将即报即审、简化程序、尽快发行；重点支持类项目将分类排队、加快审核；正常审核类项目则视为普通类别对待。

进入绿色通道类的产业项目有：保障性安居工程；重大在建续建项目，具体包括重大交通、通讯、能源、原材料、水利、电网改造、洁净煤发电、智能电网等。其中，能源通道建设将获企业债大力扶持，具体包括：油气管网、LNG存储接收、西电东送、高速公路剩余路段和内河水运项目。

此外，发改委对铁路建设债券也实施一次核准、分次发行的简化程序。进入绿色通道的还有关系全局的重点结构调整项目，包括大飞机和重点航空航天工程和战略性新兴产业等项目。

重点支持类项目包括：中小企业集合债、关系民生的农产品流通基础设施和城市基础设施项目、节能减排和环境保护项目、紧缺优质农产品生产类项目、国家区域发展规划支持项目及养老家政物业民营医院等项目。

今年上半年，企业中长期贷款一直较为低迷。一方面，企业产能过剩导致投资意愿不足以及间接融资利率仍旧过高，另一方面，银行出于控制风险考虑，对产业项目的中长期贷款仍持谨慎态度。

业内人士认为，在当前宏观经济下行形势下，投资仍是稳增长的主要手段。由于企业利润普遍下降，重大投资仍有赖政府。但土地收入锐减，导致政府投资仍需依赖地方融资平台。在银行对城投平台仍持谨慎态度的情况下，企业债的逆周期优势将更加明显，其在稳增长和宏观调控中的地位也会愈发重要。