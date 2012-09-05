证监会：倡导投资者积极参与公司决策

核心提示：要倡导投资者客观分析公司质地、积极参与公司决策、坚持理性投资的良好习惯，增强对市场和上市公司整体的信心。
针对目前股市持续低迷、投资者信心不足的状况，中国证监会投资者保护局要求各证监局围绕“积极回报投资者”，展开为期3个月的主题宣传活动。证监会 投保局要求各证监局在宣传过程中，要倡导投资者客观分析公司质地、积极参与公司决策、坚持理性投资的良好习惯，增强对市场和上市公司整体的信心。
证监会投保局日前下发《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》，明确监管部门首先自身要积极开展宣传，同时督促辖区证券期货经营机构树立主动服务投资者、回报投资者的责任意识、提振市场信心。
投保局要求各证监局要把“回报”等市场的真实情况告诉投资者，帮助投资者了解股息率、复利等分析上市公司基本面的指标和概念，解疑释惑，持续营造理性投资、价值投资、长期投资的舆论环境。
在 投保局日前答复投资者关注的各种问题中，有投资者表示“看不懂股息率”。对此，投保局答复称，年度股息率是指上市公司年度实际现金分红总额与该公司年末股 票市值之间的比率。近3年来，A股上市公司的股息率从2009年的1.04%提高到2011年的1.82%，同期沪深300成分股的股息率从1.29%上 涨到了2.34%，而2011年美国标普500成分股的股息率也仅为2.12%。总体来看，最近两年证券市场对投资者的回报有明显改善。
投 保局明确，对于此次主题宣传的内容，各证监局着重结合辖区内上市公司现金分红检查、上市公司投资者关系管理、信息披露方面的情况进行宣传，倡导投资者客观 分析公司质地、积极参与公司决策、坚持理性投资的良好习惯，引导投资者客观、理性地看待上市公司在投资者回报方面的现状与改进，增强对市场和上市公司整体 的信心。
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