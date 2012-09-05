民间投资是稳增长接续力 结构调整是关键

核心提示：未来中国经济发展要靠“两条腿走路”。从眼前看，“稳增长”见效快的办法是上投资项目；从长远看，还要靠扩大居民消费，要把当前和长远结合起来。

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新华网北京９月４日电（记者王希、侯雪静）近期，我国经济面临的下行压力让稳增长的问题变得突出起来。然而，随着中央明确提出“把稳增长放在更加重要的位置”，社会上出现了关于“新一轮投资刺激计划”的猜测以及对一些地方竞相扩大投资规模的疑虑。如何理解当前“稳增长”中投资措施的政策取向？

稳增长不单纯是投资刺激

对“稳增长”的种种议论，一方面反映出有人寄望于政府继续通过大规模投资来刺激增长，另一方面，也反映出人们对一些地方以“稳增长”为名竞相扩大投资，从而加剧部分行业产能过剩，透支未来增长潜力的担忧。

国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群分析指出，“稳增长”不同于“保增长”，两者的目标和力度都不同。当前中央“稳增长”追求的是把经济回落的态势稳定下来，而不是刺激增速。从目前情况看，不会再像２００８年底那样推出那么大规模的刺激计划。

亚洲开发银行高级经济学家庄健表示，在外部需求低迷，消费短期内难以独自支撑大局的背景下，现阶段稳增长离不开稳定投资，关键是要注重投向、结构以及投资的质量和效益，协调好眼前以及长远的利益，协调好投资效率与改善民生的关系。

“以政府主导的投资拉动经济见效快，但可能存在低效率和不可持续的问题，一旦减缓就可能带来经济增长的停滞。”庄健表示，要通过推动金融、财税等制度改革，进一步发挥民间投资的作用。

事实上，从目前稳增长政策的实际执行方面看，更加强调投资向基础设施、民生、西部地区等薄弱领域和薄弱环节倾斜。在启动一批“十二五”重点项目的同时，保障国家重点在建、续建项目资金。

除了在优化结构的基础上促进投资合理增长外，各部门已经出台的稳增长政策还包括扩大消费需求、稳定外贸出口等政策措施。例如，实施“节能家电惠民工程”，一方面扩大消费，一方面促进了相关企业生产。

民间投资是接续力

当前，在发挥政府投资作用的同时，启动民间投资的政策力度空前加大。有关部门已经陆续出台４２项鼓励和引导民间投资的实施细则，铁路工程建设、装备制造、交通运输基础设施等领域将陆续对民间资本开放。

有数据显示，目前民间投资占整个固定资产投资比重提高到６２％，增长速度高于国有投资，成为投资增长的新动力。

“政府的开放态度让我们民企备受鼓舞，除了关注项目情况外，我们更关注是否保障不同市场主体的平等竞争环境。”前海香江金融控股集团助理总裁黄齐军说。

国家行政学院决策咨询部副主任丁元竹表示，当前应该开放更多领域让民间资本进入，只要不涉及经济安全，就应该将民间资本和国企同等对待。我国对于民间资本已有很多扶持政策，关键是要落实到位，在财政、税收、人才等方面配套相关政策。

像黄齐军一样，很多民营企业人员反映，国家和地方出台的一系列引导民间投资的政策措施，为企业发展提供了千载难逢的机会，但他们同时也期待政府能推进民营企业在投资审批、土地、外贸、财税扶持等方面获得公平待遇。

业内人士表示，“清理”制约民营经济发展的制度障碍决非易事。首先应对于民间资本在简化审批程序、优化投资环境等方面给予支持，加强对于民间资本的支持和服务，彻底打消民企的顾虑。

“要想民间投资发挥更大作用，需要相关制度上的改变，目前改革正在进行，但推进需要时间。”庄健表示。

调结构更加注重长远

面对国内外新的经济形势，稳增长不仅是当务之急，而且是一项长期的艰巨任务。分析人士指出，要在稳增长的同时进一步加大调结构的力度，更加注重拓宽经济增长空间和提高增长质量。

“经济增长会有一定的波动，不可能永远是向上走的趋势，应该尊重经济发展的客观规律，关键是要提高效率。”中国社科院数量经济所所长汪同三说。

张立群认为，在我国推进工业化城镇化的进程中，投资对中长期的发展后劲很重要，不仅基础设施建设需要大量的投资，而且没有投资整个产业的转 型升级也无法到位，因此投资本身是不应受限制的。关键在于要通过改革和体制机制的完善，增强投资行为的内在约束，提高投资的质量和效率，避免低水平盲目投 资。

中国物流与采购联合会副会长蔡进指出，在保持投资稳定的同时，稳增长中要更加注重增强消费需求对经济的拉动作用。

张立群表示，未来中国经济发展要靠“两条腿走路”。从眼前看，“稳增长”见效快的办法是上投资项目；从长远看，还要靠扩大居民消费，要把当前和长远结合起来。