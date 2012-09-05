对华光伏反倾销立案几成定局 商务部拟反制欧盟多晶硅

核心提示：截至9月4日，欧盟确定立案的消息已经在光伏业界流传开来。中国商务部或即将宣布对欧盟多晶硅双反立案。

中国光伏企业的噩梦终究还是来了。

尽管按照规定，9月6日是欧盟宣布是否对中国光伏产品作出反倾销立案调查的最后期限，但截至9月4日，欧盟确定立案的消息已经在光伏业界流传开来。据悉，8月31日，欧盟已经向中国驻欧盟使团发出照会，确认将对中国企业出口欧洲的太阳能电池及其组件发起反倾销调查。

“上周末，商务部致电我们称，已经收到了欧盟光伏案照会，并召集阿特斯以及英利、尚德、天合光能4家企业的代表于9月4日下午召开紧急会 议。”阿特斯的相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，但不知为何，商务部后来又临时取消了会议，“我们现在也在试图了解更多情况”。

也有一些企业表示未收到官方信息。截至记者发稿前，中国商务部并没有对此事作出公开说明。但从目前的消息看，欧盟立案已是板上钉钉之事。与之相应的是，昨日，《国际金融报》记者通过相关渠道获悉，中国商务部即将宣布对欧盟多晶硅双反立案。

默氏调停效果不佳

当地时间7月24日，包括Solar World AG在内的数家欧洲太阳能板制造商向欧盟委员会提起申诉称，中国的制造商在欧洲低价倾销产品。这些欧洲企业希望对中国产太阳能板征收反倾销关税。

这一消息在对刚刚经历过美国“双反”案的中国光伏企业来说无疑是重击，欧盟市场占据国内光伏产品出口的70%以上。

“一旦欧盟‘双反’真的实施，对于以欧洲为主流市场的中国光伏企业来说，无疑是一场‘灭顶之灾’。”辉伦太阳能市场经理袁全告诉记者。目前，辉伦向欧盟出口比例占到全球出口总量的七成左右。

而阿特斯总裁瞿晓铧则认为，只要欧盟立案，负面作用便会出来，会在市场上形成一种不确定因素，让整个行业都处于观望状态。

此前，在记者的采访中，多位企业的高管均把希望寄托在德国总理默克尔访华的时机上，希望两国领导人通过政治层面的沟通有效地化解此次危机。值得欣慰的是，默克尔也在访华期间公开表示，反对贸易保护主义，希望通过对话协商解决包括光伏产业在内的贸易摩擦，避免采取反倾销、反补贴措施。

而从目前来看，默克尔的调停效果不佳。而正略钧策管理咨询合伙人程鹏对此并不意外，“尽管此前默克尔有承诺，但欧盟有一个相对独立的法律程序和决策机制，事情并不是由领导人决定。只要企业申诉是按程序走，立案就顺理成章。”

不过，对外经济贸易大学中国WTO研究院教授、副院长屠新泉强调，在后面的裁决中，倒是会有政治参与，需要各成员国的投票表决，这时，默克尔或能发挥积极作用。不过是否能达到中国企业所希望的结果，还要看其他各国的态度。

光伏业进入整合期

申诉、立案、调查、初裁、终裁。这个过程，在美国的双反中，中国光伏企业已经走完了大部分，初裁的结果离预期很遥远——美国商务部初裁对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税，中国多数大型出口商都受到影响。

那么，这一次的结果会不会步美国的后尘呢？能源专家林伯强认为，欧盟跟随美国的可能性很大。

但屠新泉认为，相比于美国，欧盟的情况可能乐观一些。从政治因素看，中欧比中美的关系要缓和。从经济上讲，欧洲深陷债务危机，需要中国的援助，这点或许能对光伏的反倾销案有积极作用。

但在程鹏看来，由于不确定因素太多，目前并不好判断。虽然欧洲处于债务危机中，经济上希望中国支援，但在债务危机下，贸易保护主义会抬头。目前光伏行业不景气，企业都有很强的生存压力，出于对本国企业保护的考虑，欧盟对中国光伏产品作出反倾销制裁的可能性也很大。

贸易摩擦首当其冲的便是企业。林伯强预计，接下来将会是行业的整合期，将有大量的企业倒闭。

而据记者采访了解，国内企业正在采取措施降低贸易摩擦带来的震荡。“无论事态如何发展，我们作为企业，会尽量对后期相关调查进行配合。同时会通过开拓中国市场、建立海外工厂等手段来减轻相关贸易战对企业的影响。”晶科能源全球品牌总监钱晶对记者说。

辉伦也做好了“未雨绸缪”的两手准备：内部“节流”，如通过技术创新降低成本；对外“开源”，即开拓新兴市场。同时考虑在海外建工厂，即所谓的“工厂换市场”。

政府力量不可或缺

除了企业方面自身的努力，程鹏认为，政府的力量不可忽略。“中国商务部一方面应该组织企业积极应诉，另一方面也要采取适当的反制措施。此外，还需跟欧盟以及其成员国进行沟通。”

值得注意的是，昨日，记者从业内权威人士处获悉，中国商务部即将对外公布反制措施——对欧盟多晶硅“双反”立案。8月中旬，代表中国多晶硅 产业80%份额的四大多晶硅企业向中国商务部提交申诉，要求对产自欧盟的多晶硅实行“双反”调查。此前，针对美国的双反举措，中国商务部也宣布对来自美韩 的多晶硅进行双反调查。

但屠新泉认为，贸易战对解决问题没有任何帮助，双方应该寻找中欧光伏企业合作的方式，联合起来渡过难关，而不是自相残杀。

而在林伯强看来，中国政府要出来救市，不过，救市并不是救企业，而是要出更大规模的补贴，解决光伏发展的成本问题，扩大光伏应用市场，解决设备的利用问题，盘活整个产业。这也可以解决光伏严重依赖欧美市场的尴尬境地。（本报记者 史燕君）