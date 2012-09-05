土地热房价涨 多因素推动金九银十预期重现

核心提示：分析师认为，大部分城市房价已经有了一定上涨，继续上行存在一定压力，年内楼市出现过度反弹可能性小。

■本报记者 李木子

8月份，十大主要城市土地出让金环比上涨14.4%。来自链家地产(微博)市场研究部的统计显示，2012年8月，包括北京、上海、广州、深圳、天津、南京、杭州、成都、沈阳、武汉的全国10个主要城市的土地市场成交规划建筑面积为2858万平米，环比上涨30%，土地出让金为409亿元，环比上涨14.4%。

根据链家地产统计数据显示，8月万科、龙湖、中海、金地四家大型房企拿地金额合计121.44亿，环比7月上涨了4.85%。其中龙湖和万科成为8月房企购地的焦点。

链家地产市场研究部常清认为，一线城市受调控影响较大，土地财政萎缩明显，地方政府推地意愿较强，从8月份一线城市推地情况看，不仅量方面明显放大，而质的方面也相对较高，多幅优质地块推出加剧了9月份土地市场升温的预期。

“进入下半年，大房企拿地表现尤为积极，在去库存取得明显成效后，加大土地储备扩张也尤为重要。尤其目前全国土地市场相比前两年波动较小，地价 相对处于低位，同时由于调控后地方土地财政明显缩水，下半年地方政府推出优质地块的意愿也相对较高，这也促进了大型房企拿地的积极性。”常清如是表示。

土地出让的顺利成交与楼市的持续回暖密不可分。

中国指数研究院(微博)最新公布的8月份全国百城房价指数显示，尽管涨幅有所收窄、城市数量略微减少，但依旧有63个城市，还在顽固地试探房价环比上涨的空间，在房地产调控巩固政策出台前“争分夺秒”。

对于房价环比的持续回升，市场不再继续买账。

北京中原市场研究部统计数据显示，8月，全国典型的54个城市新建住宅签约套数为262416套，同比7月的278162套出现了5.7%的下 调，但依然高于6月同期。四个一线城市成交量涨跌各异。其中，北京新建住宅签为14525套，环比7月份的11959套上涨了21.5%，深圳全市住宅成 交3751套，环比上涨14.15%，而上海和广州则有所下滑。

对于8月房价涨幅空间缩小，链家地产市场研究部分析师常清指出，随着8月份房地产进入政策窗口期，市场政策方面的传言不断，而房产税则成为了政策焦点。“虽然年内政策很难落地推行，但强烈的预期已经影响了市场的行为，短期内起到一定得抑制作用。”常清说。

在常清看来，这种抑制作用，或将延续。她认为，目前政策并没有实质落地，对于市场的作用还是短期预期方面的影响，同时，大部分城市楼市价格目前已经有了一定的上涨，继续上行也存在一定压力，此外也会有部分开发商以价换量，因此，年内楼市出现过度反弹的可能性较小。

但中原地产市场研究总监张大伟则有不同看法。他认为从7-8月市场发展的趋势，可以判断今年的金九银十楼市成交量价上涨可能性非常大。“最近是 否出台政策和出台政策的力度将影响金九银十市场上涨的幅度。”他说，供应量的短缺已经逐渐影响市场，土地价格居高不下，使得金九银十开发商以价换量的积极 性不高，三季度和四季度的降息或者降准的信贷政策，将明显影响购房者的积极性。