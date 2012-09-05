全球竞争力排行榜出炉 中国排名29位8年来首降

核心提示：中国内地的排名今年下降三位，为第29位，这是中国的竞争力排名自2005年以来首次下降。

新华网日内瓦9月5日电 （记者 吴陈 王昭）总部设在瑞士日内瓦的世界经济论坛5日在日内瓦－伦敦同步发布《2012－2013年全球竞争力报告》，中国内地的排名在经过数年稳定上升后，今年下降三位，排名第29位。

这是中国的竞争力排名自2005年以来首次下降。不过，在金砖国家中仍保持领先地位。其他四个金砖国家，除巴西（第48位）排名有所上升外，南非（第52位）、印度（第59位）和俄罗斯（第67位）均略有下降。

报告作者之一、世界经济论坛高级经济学家玛格丽塔·阿努在接受新华社记者采访时表示，中国仍然表现优秀，影响排名的各项因素变化非常小，当前很难进行解读。 她认为，中国相对其他金砖国家的领先地位一段时间内不会改变，而俄罗斯加入世界贸易组织可能会使其未来的排名有所变化。

世界经济论坛指出，亚洲发展中国家近年来强劲的竞争力增长势头趋于放缓，亚洲大部分地区仍然面临交通和能源基础设施不足、技术采用率低等问题。

瑞士在今年这份覆盖全球144个经济体的报告中继续稳居榜首，依次位居其后的是新加坡、芬兰和瑞典。报告说，自2008年金融危机以来，瑞士和其他北欧国家正在巩固其优势地位；而西班牙（第36位）、意大利（第42位）、葡萄牙（第49位）及希腊（第96位）等南欧国家仍陷在竞争力弱势泥潭中，存在宏观经济失衡、融资渠道不畅、失业问题顽固和创新不足等问题。

美国下降两位位列第7，排在荷兰（第5位）和德国（第6位）之后，这已是美国竞争力排名连续第四年下滑。阿努指出，这主要是因为过去几年美国没能很好应对宏观经济波动、公共债务攀升等一系列问题，公众对政界的信任度降低。

在今年的排名中，中国香港和中国台湾分列第9位和第13位。日本和韩国分列第10位和第19位。卡塔尔排名第11，为西亚北非地区排名最高的国家；撒哈拉以南非洲地区，南非（第52位）排名最高；在拉丁美洲，智利（第33位）继续保持领先地位。

世界经济论坛主席克劳斯·施瓦布敦促各国政府果断行动，采取长期措施提高竞争力，引导世界重返可持续增长的道路。他指出，区域之间和区域内，特别是欧洲地区内竞争力差距持续拉大是当今社会动荡的主要原因，将会危及未来的繁荣。

自 1979年以来，世界经济论坛每年发布一份全球竞争力报告，竞争力排名基于全球竞争力指数，由制度、基础设施、宏观经济环境、商品市场效率等12个类别的指标组成。去年10月，该机构宣布调整竞争力评价方式，引入可持续发展因素，将“可持续发展竞争力指数”作为竞争力排名的重要衡量标准。