两部委定调合资自主 或有条件纳入自主补贴政策 

核心提示：分析认为，此时重提合资自主，或与接下来有可能出台的扶持自主品牌的政策息息相关。

9月1日，2012中国汽车产业发展（泰达）国际论坛开幕。在本次论坛上，工信部、发改委等部委相继阐述合资自主概念，强调“合资自主”是中国汽车发展的重要组成部分。

分析认为，此时重提合资自主，或与接下来有可能出台的扶持自主品牌的政策息息相关。机械工业联合会执行副会长张小虞在接受记者采访时表示，合资自主本身也在发生新的变化，有一些新技术在自主品牌上的率先投放，这是应该予以肯定的。

定调合资自主市场地位

工业和信息化部副部长苏波在本次论坛上明确表示，“如果将合资企业的自主创新排除在外，就等于把中国汽车制造的主要力量排除在外，这意味着中国汽车发展的主体将不复存在。”

对于合资自主这一概念的认知，目前存在很大分歧。有人认为，自主创新就是仅占乘用车19.4%的民族资本的自主创新，排除了占比近80%的外资资本在中国市场的创新。

苏波认为，如果按照上述思路继续发展下去，未来的趋势非常危险，“目前这种主体的企业靠拿外方企业优势长期占领市场，那我们的自主品牌的发展只能越来越困难。”

自主创新的真正概念，一定是在中国的国土上的所有汽车企业的自主创新。苏波强调，只有实现了所有汽车的自主创新，才能真正地形成一个公平竞争的市场环境，才能够不断地通过我们的政策真正推动本土企业自主创新能力的提高。

有分析人士表示，在接下来有可能出台的自主品牌倾斜政策中，“验明正身”的合资自主很有可能入围其中。

此前，工信部发布的《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》，入围的25家车企、412款候选车型中全部为自主品牌，合资自主产品无一在列。据悉，这种状况很有可能在接下来的目录中改善。

技术创新成为关键因素

界定合资自主一个很重要的问题就是，是否有技术创新。对此，苏波强调，“骨干企业研发投入占主营业务收入达到3%以上，不论是内资企业还是合资企业，这是一以贯之的。”

在合资自主问世之初，广为诟病的一点即没有任何创新，只是延续老平台在中国市场的生命周期。对此，有分析人士表示，由于合资企业纳入自主创新体系以后，会不断地拿二、三流甚至三、四流技术和品牌在中国作为自主创新品牌，来和我们的国内品牌竞争。

对 于合资自主目前存在的问题，苏波认为，在实际操作中，界定合资自主有时候会出现一些矛盾。比如，合资自主品牌要求获得与自主品牌一样的政策支持。 “我国也准备推出这样的方针和政策，一视同仁地支持本土企业的自主创新。但是一些合资企业又要求政府不能对他们的研发费用、专利、自主知识产权提任何要 求。这是一个矛盾，还没有得以解决。”苏波称。

目前，已经有产品上市的合资自主品牌包括广汽本田理念、东风本田思铭、东风日产启辰和上汽 通用五菱的宝骏。上述车型的市场表现并不尽如人意。有东风 本田经销商告诉记者，大部分客户都要求东风本田自主品牌思铭换标，这样直接换车标的做法，由于价格低，又换了本田标，对于销售提升有一定帮助。

对此，中国汽车流通协会副秘书长罗磊在天津论坛上向记者表示，任何一个新品牌都有一个市场培育期，合资自主也不例外。经过两年多试水，合资自主很有可能在未来进入快速增长期。

目 前，对于合资自主是自主品牌，还是应对政策的衍生品，行业内众说纷纭。从合资企业本身来讲，用本地化改进的车型，或者是淘汰的车型增加产品线，是 一种有效的经营行为，因而并没有遭遇外方的阻力。华晨汽车董事长祁玉民曾表示，中国的合资汽车企业目前仍由外方主导，中方没有太多话语权。在此前提下，合 资企业搞“自主”是把简单问题复杂化。

对此，原机械工业部部长何光远称，中国要求所有外国汽车厂商组建本地合资公司，但这么多年了，我们连一个能够在世界汽车市场，有竞争力的企业品牌都还没有。”