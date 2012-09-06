证监会下达“维稳令” 望券商找到A股上涨理由

核心提示：来自北京证券业内消息，相关监管部门日前就中国股市的现状征求业内意见，希望券商能寻找到“中国股市上涨的理由”。

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在上证综指在2000点悬崖边摇摇欲坠之际，证监系统开始了全方位的股市维稳工作。

来自北京证券业内消息，相关监管部门日前就中国股市的现状征求业内意见，希望券商能寻找到“中国股市上涨的理由”。

中国证监会网站9月4日披露的派出机构信息也显示，证券期货监管系统维稳工作视频会议(下称“维稳视频会议”)日前已召开。证监会主席郭树清在视频会议上指出目前资本市场存在的风险隐患，提出了证券期货市场维稳工作的总体思路和要求，明确了维护资本市场安全稳定运行的重点工作。

“深入贯彻落实维稳视频会议精神，全力做好十八大期间辖区维稳工作。”青海证监局在题为《青海证监局学习贯彻证券期货监管系统维稳工作视屏会议精神》文章中指出。

虽然“维稳”并未能提振市场。昨日上证指数[2037.68 -0.29%]再次以2037.68点收报创下此轮调整的新低，但两市却出现了30只非ST类个股涨停的盛况。

公开资料显示，近年来，证监系统专门召开的维稳会议屈指可数，最近的两次分别在2008年与2009年，彼时，正值北京奥运会与国庆60周年前夕。在前述两次会议召开之后，指数都出现了一波反弹行情。

值得一提的是，截稿时，青海证监局和天津证监局相关“维稳”信息已无法在证监会网站查询到。

技术、信访均须维稳

在维稳视频会议召开之后，各地证监系统的“维稳”工作已相继展开。

青海证监局发布的新闻稿显示，青海证监局已于8月31日安排部署辖区维稳工作，针对可能存在的风险隐患提出了工作措施和方法。

青海证监局公布的信息可见，为此次维稳工作，其成立了维稳工作领导小组，由局党委书记、局长任组长，各会管干部任副组长，各处室负责人为成员。领导 小组成员要各司其责，做到“主要领导负总责、分管领导直接负责、其他领导一岗双责”。同时，制定《青海证监局维稳工作方案》，把任务量化分解到处室、岗位 和人员，要求各处室及人员严格落实维稳责任制。此外，加大了督导检查和问责力度。

根据安排，青海局将于9月7日组织召开监管对象维稳工作会议。会议出席方包括辖区内各上市公司、证券期货经营机构，建立维稳工作机制。各上市公司、 证券期货经营机构主要负责人为维稳工作第一责任人，制定维稳工作方案，建立维稳工作零报告制度。党办要继续加强信访工作，认真做好来电、来信、来访的有效 办理和答复工作。办公室要进一步完善突发事件的应急处理预案，加强内部安保工作，加强与有关方面的协调沟通，确保及时有效地处理突发事件。

“这是全国一盘棋的部署，各地证监系统的派出机构都有做出各种维稳安排。”对此，一地方监管机构内部人士说道。

同样是在证监会派出机构信息更新中披露的信息：天津证监局向地方维稳部门报送涉稳情况排查报告显示，7月24日，证监会办公厅信访办就在信访事项复 核会上通报了天津辖区南航权证主要上访人员的有关情况，要求天津局密切关注其动向，确保其在党的十八大召开期间不进京上访。报告写道：“信访办要将辖区近 期涉及证券期货方面的多次重复上访的‘老户’和‘难缠户’进行摸排，做到心中有数，并及时主动向会信访办、天津市信访办、维稳办报送情况。”天津局采取三 级摸排方式对天津辖区证券期货市场潜在矛盾纠纷及不稳定因素进行滚动排查：一是局信访办结合日常接访情况进行摸排;二是业务监管处室结合日常监管情况进行 摸排;三是请三家行业协会结合日常自律监管情况进行摸排。

不仅是各地证监系统的派出机构，包括证券业的经营机构交易所都在近一个月内参与了多次大规模的信息安全保障检查和演练。

8月开始，各地期货公司的营业部就陆续进行了信息安全专项检查的自查和演练。“8月中旬递交的自查报告，之后辖区内派出机构还过来进行了一次现场检 查，做了演练场景的应急演练。”一江浙地区期货公司营业部负责人说道。一沪上证券公司信息技术负责人也表示，在8月25日，他们公司进行了全天11小时的 两市交易所的信息安全应急演练，“主要是模拟卫星行情中断后的应急交易安排，还有我们自己的技术系统发生故障时的应急安排。”

监管要求推利好

截至昨日收盘，上证综指报2037.68点，距离2000点仅一步之遥。几乎所有的市场参与者均认可，无论是技术上还是估值上，运行到当前位置，下跌空间已经非常有限。不可否认的是，上证指数已连续4个月下跌，而这种情况在近8年来从未出现过。

北京地区券商人士向早报记者表示，近期接到监管机构通知，要求他们研究最近的市场走势，并总结出对当前市场的积极观点。而就在上周转融通业务推出之前，也有券商人士称，监管机构屡次向他们传达，必须向市场释放出先推出转融资的利好效应。

有分析人士进一步指出，8月份证监会没有召开一次IPO发审会，或许也是出于对维稳需要的体现。

一证券公司资深副总经理指出，从历史看，各次大范围的“维稳”工作，其实针对的都并非是指数演绎或者行情起伏，“但从历史数据观察可以发现，中国的资本市场历来都会出现‘维稳’效应。”

2008年4月7日，证监会召开证券期货监管系统维稳工作视频会议。几乎是同一时间，《关于进一步做好维护市场稳定和安全运行工作有关事项的通知》下发各地证监局。当日上证指数暴涨4.45%;次日上扬0.36%。

当时，广东证监局在响应证监会维稳要求的文章中写道，“今年是改革开放30周年，也是中国举办奥运会之年。资本市场作为公众投资场所，关系到千千万万人的利益，在社会稳定与和谐方面负有重大责任。”

时隔一年多后的2009年8月28日，正值国庆60周年前夕，证监会再次召开全国证券期货监管系统维稳工作视频会议。虽然指数在会议召开当日重挫2.91%，当经过两个交易日的调整后，7个交易日内即收复失地。