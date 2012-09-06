粮食进口量激增 玉米进口为去年同期15倍

核心提示：目前小麦、玉米等主粮进口量虽然增速加大，但其占国内总产量的比重微乎其微，因此适当增加进口量，在依靠自身的基础上，通过贸易来解决国内资源不足的问题。

近几个月来，粮食进口的大幅增长引人关注。

农业部市场与经济信息司（下称信息司）近日公布的数据显示，今年1-7月份，我国的农产品进出口贸易逆差急剧扩大，达298.1亿美元，同比增长75.0%。

在所有的农产品种类中，大豆和玉米的进口量尤为瞩目，大豆到7月份已进口3492.0万吨，同比增20.1%，而玉米的进口量达到312.7万吨，为去年同期进口量（20.9万吨）的15倍多。一向进口量不多的大宗谷物今年上半年进口也出现暴涨情况。

中国社科院农村发展研究所（下称农发所）研究员李国祥表示，农产品进口量大增的原因是今年4-6月份，国际粮价处于较低价位，所以国家适时地进行了低位吸储。

不过李国祥预测，受7月份以来美国的大豆和玉米因大面积干旱而大量减产的影响，国际豆价和玉米价格一度飙升，并长期处于高位运行，8月份我国的粮食进口量与1-7月份相比，会适度下降。

未来粮食进口将持续加大

除大豆和玉米的进口量大增之外，1到7月份，大米、小麦这些大宗谷物进口量也增长不菲，虽然其绝对数量与国内年产量相比，尚处于相对较小比率。

农 业部信息部数据显示，1-7月，我国谷物共进口868.2万吨，同比增261.3%；进口额29.8亿美元，同比增220.0%。其中，小麦进口 244.6万吨，同比增268.4%。玉米进口312.7万吨，为去年同期进口20.9万吨的15倍；稻谷和大米进口141.3万吨，同比增 238.4%。

中国社科院农发所研究员李国祥称，近年来我国的粮食进口呈逐年扩大的趋势，考虑到我国民众对粮食及由其衍生的肉蛋奶等副食 品的需求将会逐步增大，且随着民众收入增长，肉蛋奶在民众的食品消费结构中比重将逐步扩大，上述数量和结构上的双重调整，将决定我国的粮食需求量还会继续 扩大。虽然近年来我国的粮食产量一直在增大，但其步伐跟不太上需求增长，因此适当增加进口是形势所迫，是必要和必须的。

中国人民大学农业 与农村发展研究院副院长郑风田则表示，我国粮食增长的代价很大，在一些西部地区，所有的水资源消耗量中，90%以上的水都用在了农业上，而这些地区本来是 不太适合于种植农作物的，但由于地区贫困，当地民众买不起商品粮，从而选择了自己耕种，而当地政府也没有从道义和职责上帮民众解决口粮问题，反而鼓励这种 行为，并大肆修建水渠、水库等水利设施，从而导致当地的资源急剧恶化。

在东北地区，为了增加粮食产量，大豆改种玉米，玉米改种水稻的行为 十分普遍，这一方面是迫于国家和当地政府追求粮食产量的政策，另一方面，种水稻比种玉米来钱，种玉米比种大豆来钱的现实也决定了民众的种植意愿变化。而这 种行为的后果是数百年来形成的东北黑土地被破坏，大量土地出现板结、沙化、盐碱化等现象。除此之外，大量施加化肥农药的种植行为也让我国大部分农业产区的 面源污染十分严重，一些地区甚至出现镉大米、毒大米等恶性环境事件。

进口的不是粮食，是资源

耕地、水资源的硬性约束以及环境保护的意识日益增强，导致近年来我国粮食进口量大量增加，目前国家采用的是“有保有压”、“保主粮弃辅粮”的策略。

据中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文统计，去年我国从国际市场进口的农产品达5800多万吨（包括大豆在内）即1160多亿斤，而去年我国农产品的总产量为11424亿斤，也就是说去年进口量超过国内产量十分之一。

目前我国进口的农产品中，大豆、植物油和棉花为大宗，陈锡文预计2012年中国大豆产量为1300万吨，进口量预计为5500万吨。棉花方面，去年进口331万吨，国内总产量660万吨。植物油去年进口674万吨，国内产量则在1000万吨左右。

实 际上，这占国内总产量十分之一强的进口农产品，代表的是水、耕地这些资源，表面上进口的是产品，实际上替代的是资源。按照陈锡文的估算，如果5500万吨 大豆不进口自己种，需要4.4亿亩耕地，7000万吨的进口植物油，需要1.6亿-1.7亿亩耕地，在目前我国耕地面积相对紧张的情况下，要求这些农产品 全部实现供给，显然是不太现实的。

李国祥和郑风田均表示，目前小麦、玉米等主粮进口量虽然增速加大，但其占国内总产量的比重微乎其微，因此适当增加进口量，并不会影响我国的粮食安全，解决粮食问题，应该有全球视野，在依靠自身的基础上，通过贸易来解决国内资源不足的问题。

目 前我国进口的粮食价格普遍低于国内收购价格，增加进口是否会冲击国内价格，从而影响广大农民的种粮的积极性？李国祥认为这种看法是多虑了，因为，一来我国 加入世贸组织时在农产品进出口贸易上有保护条款，目前小麦、玉米、稻谷和大米以及棉花的进口我国均有关税配额制度，而这些配额主要是掌握在国有粮油贸易公 司手中，如此可以保证进出口的量不至于太大冲击到国内市场，且国家容易追踪，市场不会扰乱。二、目前的进口主要是出于补充国内缺口和储备目的，不会在大范 围上对国内的粮食市场造成替代性冲击。不过李国祥也表示，应该考虑到这种风险，适时地准备应急预案，并在考虑到城市居民承受能力的前提下逐步提高国内农产 品的价格，从而增加农民的种粮积极性。