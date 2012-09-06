发改委批25项轨道交通规划 总投资超过8000亿

核心提示：国家发改委批复了全国多个城市的轨道交通建设规划，总投资规模预计超过8000亿。
昨天，国家发改委批复了全国多个城市的轨道交通建设规划，总投资规模预计超过8000亿。其中广州城市轨道交通近期建设规划调整方案投资最高，预计总投资为1241亿元。
此次批复的内容涉及全国19个城市、两个地区和一条线路。太原、兰州、广州、沈阳、厦门、常州等6个城市的轨道交通近期建设规划获批，哈尔滨、上海等城 市的近期建设规划调整方案获得批准，另外还有江苏省沿江城市群城际轨交网、内蒙古呼包鄂地区城际铁路规划等区域轨交铁路规划获批。
广州城市轨道交通近期建设规划包括7条线路，合计总长度约228.9公里，设置车站数量92座，总投资居25条线路之首。
此前，国务院出台的《“十二五”综合交通运输体系规划》，要求今年要建成一批重大铁路项目，适时开工一批急需必需项目；温家宝总理也指出要确保今年铁路5000亿元的投资到位；《高端装备制造业“十二五”发展规划》，也明确提出要满足我国铁路快速客运网络、大运量货运通道和城市轨道交通建设。
此次国家发改委密集批准城市轨道交通项目，有望进一步推升铁路、轨道交通建设的投入，相关设备和基建企业有望直接受益。
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