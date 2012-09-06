欧盟正式对华光伏反倾销立案 商务部表示遗憾

核心提示：中方呼吁欧方能从中欧经贸合作的大局出发，认真考虑中方的立场和建议，通过磋商合作解决光伏产品贸易摩擦。

商务部新闻发言人沈丹阳就欧盟对华光伏电池反倾销立案发表谈话

2012年9月6日，欧盟委员会发布公告，对中国光伏电池发起反倾销调查。商务部新闻发言人沈丹阳就此发表谈话表示，尽管中方多次呼吁通过磋商合作化解光伏产品贸易摩擦，但欧盟委员会仍执意发起反倾销调查。中方对此深表遗憾。

沈丹阳说，金融危机以来，世界经济复苏滞缓，各国光伏产业都出现了企业经营困难，破产倒闭等现象，中国也不例外。目前，全球光伏产业发展已形成“你中有我、我中有你”的格 局，中欧光伏产业更是一种相互依存、互利合作关系。限制中国光伏电池产品，不仅伤害中欧双方产业的利益，也将破坏全球光伏产业和清洁能源的健康发展。

丹阳强调，“亡羊补牢，为时未晚”。中方再次敦促欧方信守二十国集团洛斯卡沃斯峰会承诺：在2014年前不采取任何新的贸易和投资保护主义措施，并收回 何已产生的新保护主义措施。中方呼吁欧方能从中欧经贸合作的大局出发，认真考虑中方的立场和建议，通过磋商合作解决光伏产品贸易摩擦。