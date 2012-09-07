【专稿】民营企业家如何跳出“中途夭折”的劫数？

【编者按】2012年8月31日上午，真功夫原高管蔡达标等涉嫌经济犯罪案在广州市天河区法院开审，此后该案连续审理至次日19时许仍无法完成，最后将延期至9月20日继续审理。自2006年蔡达标与前妻离婚时起，围绕真功夫的控制权争夺就从未停歇。 曾经的青年才俊，曾经的中国快餐第一品牌，都随着蔡达标家族的内斗慢慢褪色。

从辉煌走向没落，从艰难而崎岖的创业之路到铁窗牢房或异国他乡，民营企业家能在创业中跳出“中途夭折”的劫数，顺顺利利的安全着陆的凤毛麟角。有人受困于政商关系，有人败于性格缺陷，有人败于家庭内斗，有人败于和资本对赌。民营企业家如何在第一阶段的成功后，跳出“中途夭折”的劫数，生长出持久旺盛的生命力？

案例1 蔡达标：家族企业内斗牺牲品

曾经的本土快餐第一品牌真功夫是蔡达标及其前妻潘敏峰夫妻双方家庭共同参与创建的。2006年9月潘敏峰状告蔡达标重婚，并以此为由要求蔡达标返还离婚时受让的25%真功夫股权。从此蔡达标和真功夫就开始走下坡路。此后真功夫监事窦效嫘起诉蔡达标损害公司利益，称其在担任真功夫董事长及实际控制人期间，涉嫌利用职务之便，非法占用、使用公司资产3600万元。2011年3月17日，广州市公安机关对真功夫董事长蔡达标等人涉嫌经济犯罪一案展开侦查，此后蔡达标等犯罪嫌疑人一直潜逃，直至4月22日被抓捕归案。

长达数年的家族内讧，不仅使创始人兼董事长蔡达标身陷囹圄，也使得真功夫的上市之路暂时搁浅，严重影响企业的良性发展。

点评：明晰公司股权结构，管理公开化、透明化、规范化

真功夫之争，不仅仅是两个大股东对于企业的争夺，在更深的层面上，其实是反映出我国大量家族企业，在家族管理和企业管理方面机制设计的缺陷和规范化管理的不到位。

著名营销专家李志起认为，民营企业上市，从一个私人公司转变成一个公众企业，真功夫还远远达不到一个公众企业的标准，离公司治理的公开化、透明化都还有很大距离。两大家族的问题若不能得到很好的解决，未来的股东也不会轻易买单。