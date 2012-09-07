发改委两天批60个项目 释放稳增长信号

继9月5日批复25个轨道交通项目、20个其他交通仓储项目、1个能源管道工程项目和3个企业借用境外商业贷款项目之后，9月6日国家发改委又批复了11个基础设施项目。有关专家向《经济参考报》记者透露，在1至7月多项宏观经济数据稍显低迷、消费形势不明朗，且8月份预计外贸

进出口增长乏力的情况下，不排除今年后四个月国家加大对重大基础设施建设项目的审批力度，以提高全年“稳增长”目标实现的可能性。



据悉，5日发改委公布了25条城市轨道交通获批文件，涉及投资金额7000多亿元，经媒体进行报道后引起各界广泛关注，并引发证券市场上铁路基建板块开盘涨幅居前。与这25个轨道交通项目一起批复的还包括20个道路和仓储建设项目、一个中石油管道工程项目以及3个企业借用境外商业贷款项目。



记者6日从发改委网站了解到，继5日批复49个项目之后，6日发改委又批复了11个重大基建、能源和材料项目，包括污水处理厂项目9个、垃圾焚烧发电项目1个和新材料项目1个。



国家统计局预计于本周末发布8月份宏观经济数据，而业内人士普遍预测，从物价变动形势看，继上月CPI同比增速大幅回落后，在季节性规律作用下，CPI将继续大幅下降；受需求低迷和对经济前景信心的影响，PPI同比增速继续回落。进入2012年以后，消费走势已一改过去年份表现平稳的特征，持续下降。《经济参考报》记者日前独家了解到，尚未公布的8月份外贸进出口数据或将持续1至7月的低迷，难有起色。根据专家预测，发改委密集批复暗示着外贸的不振和消费的不确定性将由投资拉动来弥补。



国务院总理温家宝今年4月在广西和福建调研时提出，要“保持适度的投资规模，尽快启动一批事关全局、带动作用强的重大项目”。业内人士认为，目前迹象显示，国家审批此类重大投资项目的速度正在加快，今年一季度以来基础设施投资力度较大的趋势有望延续至年底。