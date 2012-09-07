证监会人事落定：姜洋任副主席 张育军任主席助理

东方早报报道，新一批中国证监会高层人事变动落定。原中国证监会主席助理姜洋升任证监会副主席，原上海证券交易所总经理张育军赴证监会担任主席助理一职。至此，证监会组织架构中的4名副主席人选已全部落定。而姜洋升任副主席后，包括吴利军和新任的张育军外，3名主席助理人选中仍空缺一职。



现年56岁的姜洋为四川泸州人，经济学博士。证监会网站公布的简历显示，姜洋从1998年起进入证券监管系统，在期货业有十余年的监管从业经历。自2006年回归中国证监会并担任主席助理以来，姜洋一直分管期货业务。5年多来，中国期货市场完成了量变的突破，现正在践行由量变到质变的转型。



今年4月13日，原证监会副主席桂敏杰赴上海证券交易所（上证所）担任理事长（副部级）一职，由此留下的一名副主席空缺，按照惯例，将在主席助理中选拔一名补上，姜洋在主席助理中排名第一。



姜洋在进入证监系统之前，曾担任经济日报社编辑、记者；金融时报经济部负责人；中国人民银行办公厅新闻处副处长、处长、办公厅秘书处处长、办公厅副主任、非银行金融机构监管司副司长。



在姜洋任职期间，中国期货新品种源源不绝。大豆期货、早籼稻期货、焦煤期货、白银期货，以及中国资本市场首个金融期货沪深300股指期货，都顺利上市。而更具战略意义的铁矿石期货、原油期货等新品种也正在酝酿之中。



同时出现职位变动的还有现年49岁的原上证所总经理张育军。张育军以证监会领导班子的身份公开亮相，是在9月5日上午。据悉，上周末张育军的离职审计全部完成。



《北京日报》9月6日报道，北京市领导与中国证监会领导于9月5日举行座谈会。证监会出席领导人员包括庄心一、姚刚、刘新华、黎晓宏、姜洋、吴利军、张育军。



据悉，排名最后的张育军已赴证监会任主席助理一职。接替的应是已调任浙江省副省长的证监会原主席助理朱从玖一职。



从2008年2月开始，张育军担任上证所党委副书记、总经理。此前历任中国人民银行金融管理司、国务院证券委办公室处长、中国证监会办公室副主任、深圳证券交易所副总经理、中国证监会副秘书长兼国际合作部主任、政策研究室副主任（主持工作）、深圳证券监督管理办公室党委书记兼主任。从2000年9月份开始，张育军到深圳证券交易所，担任党委副书记兼总经理。这是张育军在12年后再次返回证监会。



而在张育军离任后，不出意外的话，去年10月份从证监会机构部主任调任至上证所担任第一副总经理的黄红元将接任总经理一职。从黄红元到任上证所后，上证所的行政体系发生了较大的变化，率先在证监系统内推出了官方微博，率先设立了交易所“七加一”（七名业务部门发言人和一名交易所发言人）新闻发言人制度；同时力推上证所面向挂牌企业的服务工作，不仅改革了上市部工作，而且对于债券、衍生品也投入了许多新生力量。



随着姜洋和张育军的职位落定，证监会“1+5+3”（主席，包括纪委书记在内的5名副主席级，3名主席助理）的领导班子中仅有主席助理尚有一人空缺。



按照现在证监会副主席的排名，庄心一紧随桂敏杰排名第二副主席。庄心一目前主管证监会机构部，此前曾任职深交所总经理、深圳市副市长等职。年仅49岁的姚刚排名第三副主席，也是证监会内部惟一的部级后备干部。姚刚曾经长期主管证监会的发行工作，朱从玖离开证监会后，其分管的发行工作也交由姚刚负责，姚刚还主管基金部和国际部。



此外，桂敏杰除了担任上证所理事长，还担任了中金所董事长一职。消息人士称，桂敏杰身兼两职有协同两所业务的目的。而根据安排，沪深交易所和四家期货交易所都启动了公司制的转制进程。



近半年多时间里，除了证监会局级干部进行了大范围的人事调整外，职能部门与非职能部门的中层干部间罕见的人事调整，也成为业内热议的焦点事件。



今年3月份，证监会中层干部启动大范围职位调整。此次轮岗方案共分两轮，涉及处级以上干部共41人。证监会并以此次人员调动为契机，改革部门人员轮岗制度：局级干部的轮岗周期是5年，副局级是10年。正处级干部是5年一轮岗，任职正处加副处，轮岗周期8年，副处级任职10年为一轮岗周期。