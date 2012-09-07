兰州新区剑指五大千亿级产业群

据记者了解，早在《意见》发布前就有不少上市公司看好兰州新区发展，在新区投建项目，这其中不乏三一重工、亚盛集团等各行业龙头企业，而兰州黄河、海默科技等公司更是早就圈地而“伺机而动”。



以新区建设为契机，扩展兰州原本的城市发展空间，带动产业转型升级，

也是把兰州建成西北地区重要经济增长极的重要考虑。随着兰州在西北地区的辐射作用提升，祁连山、兰州民百、三毛派神、西北化工等一批本地上市公司也将长期受益于兰州新区建设的带动效应。



引入龙头



重点支持中铁重工、三一重工、吉利汽车、江苏振发等龙头企业，延伸产业链，发展新能源、汽车制造、石化钻采炼化、航空航天等高端设备制造业



兰州新区定位更着重为工业和物流区，根据《兰州新区建设指导意见》，兰州新区在空间上分为现代农业建设示范区、生态林业建设示范区和核心发展区。其中，核心发展区，主要聚集产业和人口，重点布局发展石化化工、装备制造、生物医药、现代物流等产业。



兰州新区着力打造重点产业集群，因此积极引入并重点培育行业内龙头企业，这给相关企业带来了发展机遇，而不少上市公司也在新区投建项目，布局发展。



兰州市委常委、新区党工委书记杨志武在介绍兰州新区下一步重点工作进一步明确兰州新区产业布局，“按照现代化产业新区的要求，着力提升产业的科技含量，重点发展装备制造、石油化工、生物医药、高新技术、现代服务业等五大千亿级产业集群。”



上述产业集群的发展最大的亮点就是发挥龙头企业的带动和聚合作用。



其中，装备制造片区主要承接出城入园项目和东部产业转移项目，在提质、提效的基础上，重点支持中铁重工、三一重工、吉利汽车、江苏振发等龙头企业，延伸产业链，发展新能源、汽车制造、石化钻采炼化、航空航天等高端设备制造业。



石油化工片区主要依托兰州石化产业布局调整战略的实施，引进中石油兰州石化分公司、兰州石油化工公司、蓝星集团等龙头企业，发展原油加工、基础化工、精深加工为一体的产业园区。



生物医药片区主要依托兰州生物医药产业基础和技术创新，加快引进国内外知名医药企业，打造新型生物医药产业集群。高新技术片区主要依托兰州主城区的国家级高端基础科研基地，重点发展信息技术、软件开发、仪器仪表、新材料等高新技术产业。



而现代服务业片区则主要依托兰州新区的区位交通优势，重点发展现代物流、商务会展、金融和信息服务等现代服务产业。



事实上，目前新区已初步规划建设了空港循环经济产业基地、国家石油战略储备库、吉利汽车等一批大项目，初步形成了产业集聚的良好态势，具有巨大的产业发展潜力。



谈及新区未来产业发展，国家社科规划项目负责人、兰州市社科院经济研究所所长牛铮超告诉记者，“战略新兴产业有望成为一个重点和亮点”。西北的省区近年来大力发展新兴产业，特别是甘肃大力发展新能源产业，打造“陆上三峡”。兰州新区发展以太阳能为核心的新能源、新材料、生物工程产业，发展“沙产业”为核心的“沙经济”取得了很大成绩，这在全国是独有的。



“就如同宁波的国家级舟山群岛新区以海洋经济在众多的竞争者中拔得头筹一样，兰州新区的新兴产业发展，尤其是特有的"沙经济"的定位在全国产生了极大影响，是国家生态安全，遏制土地资源恶化的重要试验区。” 牛铮超说。



积极布局



早在《意见》发布前就有不少上市公司看好兰州新区发展，在新区投建项目，这其中不乏三一重工、中铁建、亚盛集团等各行业龙头企业，而兰州黄河、海默科技等公司更是早早圈地



以新区建设为契机，扩展兰州原本的城市发展空间，带动产业转型升级，也是把兰州建成西北地区重要经济增长极的重要考虑。随着兰州在西北地区的辐射作用提升，如兰州民百、三毛派神、西北化工等一批本地上市公司也将长期受益于兰州新区建设的带动效应。



在兰州新区管委会成立刚刚两个月的时候，三一重工就与之签约建立兰州生产基地，主要生产、销售在西北片区的水泥混凝土搅拌站，预计全面投产后年产能1200台，产值21.6亿元。同时，计划建设三一集团产品销售平台，展示销售三一集团的所有产品。



此外，继成功实施中铁21局兰州基地、兰州地铁一号线投资项目之后，就在《意见》发布前夕的9月4日，中铁建刚刚与兰州市政府签订兰州市崔家大滩土地一级开发项目合作投资协议。项目总金额为100亿元，计划用3至5年时间，完成项目范围内土地征收、市政基础设施工程建设和南河道综合治理等项目内容。



据悉，崔家大滩地区作为兰州交通条件最为便利的未开发大宗地块，是兰州老城区与兰州新区的中枢交汇区域。



记者在采访各项目最新进展情况时了解到，目前三一重工项目尚处于停工状态，而中铁建的一期项目将于今年9月中旬正式投产，而亚盛集团的农业节水滴灌项目有20条生产线，今年年底明年年初即可投产。



基建提速



今年新区新开工建设道路共16条135公里，将确保年底完成70%以上的建设任务。另有5条道路正在进行征地拆迁等前期工作，计划10月动工建设



兰州新区距离兰州市区有38.5公里，走过老城区密密麻麻的人群和拥堵狭窄的道路，进入新区顿有开阔之感。宽阔的柏油路，道路两旁灯杆上“魅力新区，开放沃土”、“兰州新区，投资热土”等标语随处可见。大片空旷的土地上，一派如火如荼的建设景象，挖掘机、沥青铺路机、压路机、混凝土搅拌机、塔吊等各类机器不停运转。



甘肃建投的一位建筑工人指着面前一条东西向的道路很骄傲地对记者说，“看，这是我们兰州最宽的马路，有双向十条车道。”在他的背后，兰州新区保障房还在建设，不远处三一重工、中铁建等企业厂房也依稀可见。



在兰州提出“在秦王川开放建设新区，力争通过5至10年的努力，在城区面积拓展和经济总量上再造一个兰州”后，对兰州来说就意味着基建势必大提速。



基建项目开足马力



记者从兰州新区管委会了解到，目前新区基建项目开工马力很足。



“今年新区新开工建设道路共16条135公里，将确保年底完成70%以上的建设任务。另有5条道路正在进行征地拆迁等前期工作，计划10月动工建设。此外，还将积极向国家、省上汇报，争取资金和项目支持，开工建设中快线、兰州至中川城际铁路、马家坪至中川货运铁路。”兰州新区管委会工作人员说。



市政基础设施建设方面，加快给水厂、污水处理厂、天然气管网等市政公用设施建设进度，加快学校、医院、文体场馆、市场等公共服务设施的布点建设。据悉，新区第二给水厂年内投入使用，污水处理厂、垃圾处理场将于9月开工，明年6月建成投入使用。



融资解决资金难题



记者在兰州市发改委也了解到，除了新区外，由于兰州承担西部大枢纽的作用，整个兰州及周边地区“铁公机”项目建设均发展较快。兰州轨道交通项目、兰州至刘家峡的高速公路等项目已开工建设，兰州西客站、兰州至宝鸡的高铁等项目已经国家批复，有望年内开工建设。



而为了支持基础设施建设，解决资金“瓶颈”，甘肃省先后成立了甘肃公路航空旅游投资集团、甘肃省国有资产投资集团、甘肃建设投资（控股）集团、甘肃煤炭资源投资集团等大型国有投资集团，这实际上就是以省内融资平台的模式为基建项目化解资金难题。



据了解，甘肃公路航空旅游集团自2011年9月起，半年内发行了80亿元中期票据，2012年7月成功发行企业债25亿元，并获得金融机构逾千亿元授信额度，主要用于道路航空旅游等建设；甘肃省国有资产投资集团积极参与了铁路路网建设。



分析人士指出，在新区建设初期主要是基建投资，因此，从事基建工程建设的企业和提供水泥、钢材等基建所需材料的企业将最先受益，且受益程度也会非常明显。加之兰州及周边基建提速，也会拉升水泥、钢材等材料的消费量。 (来源：上海证券报)