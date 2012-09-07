王岐山：加快建设长吉图开发开放先导区

据新华社电

第八届中国吉林，东北亚投资贸易博览会6日在长春开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山出席并在第六届东北亚经贸合作高层论坛上发表演讲。

王岐山指出，东北亚六国陆海相连，拥有2800多万平方公里的国土和17亿人口，经济总量占全球五分之一，在能源、资源、资金、技术等方面互补性强，合作潜力巨大。东北亚各国正在致力于转变发展方式，调整经济结构，着力改善民生，区域经济一体化进程加快推进。中国“十二五”规划提出把黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古建成面向东北亚开放的重要枢纽，最近又发布了中国东北地区面向东北亚区域开放规划纲要，为本地区经济合作带来了新的机遇。

王岐山强调，在当前全球经济严峻复杂的形势下，东北亚各国应加强合作，携手应对挑战。中国愿与东北亚各国一道，发挥各自优势，完善合作机制，提升合作水平。进一步优化贸易结构，加强能源资源、高端制造、金融、旅游、农业等领域合作。积极落实中日韩投资保护协定，启动政府间自贸区谈判。加快建设长吉图开发开放先导区，继续办好中朝经济区，推进黑瞎子岛联合开发。积极推动跨境铁路、桥梁建设，完善油气管道、通讯和口岸等配套网络，促进基础设施互联互通。进一步消除贸易和投资障碍，促进货物、人员流动便利化，为地方、企业、市场等各层面合作营造良好环境。