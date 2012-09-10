食品价格推动8月CPI回升至2% PPI创新低

核心提示：CPI同比上涨2.0%，涨幅重新回到“2时代”。PPI同比下降达到3．5％，创出34个月新低。

国家统计局9日公布的数据显示，8月全国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨2.0%，涨幅重新回到“2时代”。全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降达到3．5％，创出34个月新低。

8月2％的CPI同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0．6个百分点，新涨价因素约为1．4个百分点。1-8月平均，CPI同比上涨2．9％。

食品价格是物价上涨主要因素。8月食品价格同比上涨3．4％，推动CPI同比上涨约1．08个百分点。从更能反映价格变动最新情况的环比数据看，8月CPI环比上涨0．6％。特别是食品价格环比上涨1．5％，推动CPI环比上涨约0．49个百分点。

8月工业生产者出厂价格（PPI）同比下降3．5％，环比下降0．5％。作为CPI的上游，PPI已连续6个月同比下降，且降幅不断扩大。

1-8月，全国固定资产投资（不含农户）为217958亿元，同比增长20．2％，增速比1至7月回落0．2个百分点。制造业投资增速仍在回落。1-8月，全国制造业投资为77341亿元，同比增长23．9％，增速比1-7月回落1个百分点。1-8月，全国新开工项目计划总投资为197119亿元，同比增长24．9％，增速比1-7月提高1．3个百分点。

1-8 月，全国房地产开发投资为43688亿元，同比名义增长15．6％，增速比1-7月提高0．2个百分点。1-8月，房地产开发企业房屋施工面积同比增长 15．6％，增速比1-7月提高0．3个百分点；房屋新开工面积下降6．8％，降幅缩小3个百分点；房屋竣工面积增长20．2％，增速提高1．2个百分 点；土地购置面积下降16．2％，降幅缩小8．1个百分点。1-8月，商品房销售面积同比下降4．1％，降幅比1-7月缩小2．5个百分点；8月末，全国 商品房待售面积31957万平方米，比7月末增加290万平方米。

8月全国社会消费 品零售总额为16659亿元，同比增长13．2％，增速比上月略微提高0．1个百分点。扣除物价上涨因素后，8月社会消费品零售总额同比实际增速为 12．1％，比上月略微回落0．1个百分点。1-8月，社会消费品零售总额为131195亿元，同比增长14．1％，扣除价格因素实际增长11．4％。

此外，8月规模以上工业增加值同比实际增长8．9％，增速比上月回落0．3个百分点。从环比看，8月规模以上工业增加值比上月增长0．69％。1-8月累计，规模以上工业增加值同比增长10．1％。

专家认为，数据表明经济仍处于探底阶段，但对经济前景不必过分悲观。当前经济还存在需求不足等问题，应加大减税力度，并将好的投资机会向国内外投资者平等开放。