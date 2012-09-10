铁道部出台中秋国庆铁路旅客运输方案 运输期限11天

核心提示： 铁道部日前确定了中秋和国庆黄金周旅客运输方案。黄金周运输期限为9月27日至10月7日，共计11天。
根据7月1日调整列车运行图后的能力变化，在充分考虑各铁路局建议和市场需求的情况下，铁道部日前确定了中秋和国庆黄金周旅客运输方案。2012年中秋和国庆黄金周运输期限为9月27日至10月7日，共计11天。
由于两节重叠，中秋和国庆期间旅客出行需求与去年相比将更加集中，旅客发送量将呈现出持续走高的趋势。方案显示，9月27日至10月7日，全国铁路 预计发送旅客7540万人，日均达到686万人，同比增长5％。其中，各铁路局发送跨局中长途直通旅客2345万人，同比增长4．5％。预计高峰日为10 月1日，旅客发送量将达900万人，比去年客流最高峰增加32万人。
据铁路部门分析，两节期间铁路客流以旅游和探亲流为主，将集中于主要干线、大中城市间和大城市至主要旅游城市间。客流高度集中的主要城市和景区有北 京、哈尔滨、大连、武汉、西安、青岛、泰山、上海、苏州、南京、杭州、黄山、九江、厦门、武夷山、井冈山、广州、张家界、桂林、成都、重庆、昆明等，都是 铁路节日期间运输的重点地区。
为满足旅客出行需求，在运能安排上，中秋和国庆黄金周期间铁路部门安排直通临客48对，重点解决大、中城市和重点旅游景区客流的需要；拟安排直通旅 游列车32对，满足大中城市至张家界、焦作、武夷山等旅游城市客流的需要。各铁路局也将在做好直通旅客运输的前提下，根据管内客运市场需求，采用车底套用 等措施，妥善安排好管内客运能力，计划加开管内临客161对。
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