胡锦涛：稳定粮食等大宗商品价格

亚太经济合作组织第二十次领导人非正式会议第二阶段会议9日在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行，国家主席胡锦涛出席，就加强粮食安全和创新增长合作议题发表讲话。

胡锦涛强调，要夯实基础，加大农业投入，提高农业生产力水平，扩大粮食产能；要加强粮食交易市场基础设施建设，打造现代粮食物流体系，降低粮食储存、运输、消费环节全程损耗水平；要加大对农业生产、技术研发的投入，推广应用新技术，提高农业综合生产能力，保证食品安全和质量；要稳定粮食等大宗商品价格，防止过度投机和炒作，改善农业投资环境；要采取切实举措，保障弱势群体粮食供应。

图为胡锦涛和加拿大总理哈珀出席《中加投资保护协定》签字仪式。